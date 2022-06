F.A.Z. Frühdenker : Wie kann die Ukraine ihr Getreide an den Weltmarkt bringen?

Das Flugzeug mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow an Bord landet am Flughafen in Ankara. Lawrow verhandelt dort über die Freigabe von Getreideexporten aus der Ukraine, die durch die Moskauer Offensive ins Stocken geraten sind. Bild: AFP

Der russische Außenminister ist zu Besuch in Ankara. Dabei wird es vor allem um den Transport von Getreidelieferungen aus der Ukraine gehen.

Vermittlerin: Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist heute zu Besuch in Ankara, um 11 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu vorgesehen. Eins der wichtigsten Themen dürfte der Transport ukrainischen Getreides werden. Die Türkei sieht sich als Vermittlerin zwischen der Ukraine und Russland und unterhält enge Beziehungen zu beiden Seiten.

Russlands Bedingung: Die türkische Regierung sucht nach neuen Bezugsquellen für Getreide, Moskau knüpft die Lieferungen aber an Sanktionslockerungen. Vor Lawrows Besuch sprach die türkische Regierung von „deutlichen Fortschritten“ in den Gesprächen mit Vertretern Kiews, Moskaus und der Vereinten Nationen. Es hake aber beim Thema Vertrauen. Dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schojgu zufolge stehen die von russischen Truppen eingenommenen ukrainischen Häfen Mariupol und Berdjansk für Getreideausfuhren bereit. Sie seien von Minen befreit worden, erklärte Schojgu am Dienstag. Kremlsprecher Dmitrij Peskow forderte die Ukraine auf, die Einfahrten zu den von ihr kontrollierten Häfen von Minen zu befreien.

Nahrungsmittelkrise: Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure weltweit. Die russische Blockade ukrainischer Häfen hatte deshalb speziell in den armen Ländern Afrikas zu Befürchtungen vor einer Hungersnot geführt. Um die Ernährungssicherheit geht es heute auch bei einer Online-Konferenz in Rom unter der Führung von Italiens Außenminister Luigi Di Maio, zu der sich die zuständigen Minister aus 24 Ländern zuschalten.

2. Scholz' Versprechen im Baltikum

Beim Besuch des Bundeskanzlers in Litauen geht es wieder einmal um die deutsche Zögerlichkeit – und um die angeblichen Überlegungen Spaniens, deutsche Panzer in die Ukraine zu liefern.

Zusage: Im Baltikum hatte man schon lange vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor Moskau gewarnt, auch vor der Pipeline Nord Stream 2. Für das zögerliche Agieren der Bundesregierung im Ukrainekrieg hält sich das Verständnis in Grenzen. Insofern war es kein leichter Besuch für Olaf Scholz (SPD) in Litauen. Der Bundeskanzler sagte zu, dass Deutschland sein militärisches Engagement an der Ostflanke der NATO verstärkt. Im Falle eines Angriffs werde „jeder Zentimeter des NATO-Territoriums“ verteidigt.

Waffenlieferungen: Einmal mehr verteidigte Scholz in Litauen auch die deutsche Haltung zu Waffenlieferungen an die Ukraine. „Niemand liefert in ähnlich großem Umfang, wie Deutschland das tut“, sagte er einem litauischen Journalisten. Mit Blick auf angebliche Überlegungen Spaniens, deutsche Leopard-2-Panzer in die Ukraine zu liefern, sagte Scholz, ein solcher Antrag liege nicht vor. Mit einer sogenannten Endverbleibsklausel hat sich Deutschland – wie bei solchen Rüstungsgeschäften üblich – einen Vorbehalt für die Weitergabe an Dritte gesichert, so dass die Bundesregierung nun erst zustimmen muss.