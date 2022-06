Mordfall de Vries : „Diesen Hund musst du kriegen!“

Gericht in Amsterdam, in dem das Strafverfahren gegen die beiden Verdächtigen wegen des Mordes an Peter R. de Vries verhandelt wird. Bild: AFP

Eigentlich lief fast alles schief bei diesem Mord am 6. Juli 2021. Es begann damit, dass die Maschinenpistole klemmte, als die mutmaßlichen Täter sie in den westlichen Docklands von Amsterdam ausprobierten, eine MP-5 von Heckler und Koch. Eine Stunde später feuerte einer von ihnen mit einer umgebauten Schreckschusspistole auf Peter R. de Vries. Der Journalist wurde von vier Kugeln getroffen, auch am Kopf, aber er lebte noch. Das Verbrechen wurde von Überwachungs­kameras auf­gezeichnet. Schon eine Stunde danach waren der Schütze und sein Fahrer verhaftet.

Ihr tödliches Werk hatten sie aber vollbracht: Neun Tage später erlag de Vries seinen schweren Verletzungen.

Tiefer Blick in die Bandenkriminalität

Seit Dienstag müssen sich die Männer vor Gericht verantworten. Delano G. aus Rotterdam, inzwischen 22 Jahre alt, soll geschossen haben. Er beruft sich am ersten Verhandlungstag auf sein Schweigerecht. Kamil E. dagegen, 36 Jahre alt, polnischer Staatsangehöriger, bleibt bei seiner Ge­schichte aus den Vernehmungen: Er habe 100 Euro bekommen, um einen Unbekannten nach Amsterdam zu fahren, behauptete er, von Mordplänen aber nichts gewusst. Allerdings ist das Beweismaterial der Staatsanwaltschaft erdrückend. Es gewährt zudem einen tiefen Blick in die niederländische Szene der Bandenkriminalität, wo Morde über Makler bestellt und von Kleinkriminellen ausgeführt werden, als sei es das Normalste der Welt.

Die Staatsanwaltschaft, die zu Prozessbeginn lebenslange Haft für die Angeklagten forderte, führt am Dienstag Bilder von Überwachungskameras vor. Darauf ist zu sehen, wie ein in Schwarz gekleideter Mann plötzlich hinter dem Journalisten auftaucht, als der auf dem Weg zu seinem Auto in einem Parkhaus ist. Der Schütze streckt den Journalisten nieder. Offenbar hatte er in der Gasse auf sein Opfer gewartet und kannte dessen Gewohnheiten. De Vries nahm, wie so oft, an einer RTL-Sendung teil, die am Leidseplein produziert wurde.

Er verließ das Fernsehstudio durch den Hinterausgang und steuerte über die Lange Leidsedwars­straat das Parkhaus an, wo sein Wagen stand. So hatte er es neun Tage zuvor ge­macht – ohne zu ahnen, dass er da schon beschattet wurde. Die Aufnahmen jenes Tages zeigen einen Mann, der wie Kamil E. aussieht und dieselben auffälligen Tattoos am Hals trägt. „Fast jeder“ habe solche Tätowierungen, behauptet er am Dienstag im Bezirksgericht von Amsterdam; tatsächlich sei er zu Hause gewesen. Sein Mobiltelefon aber buchte sich in eine Funkzelle im Zentrum der Stadt ein.

„Jeder Rauschgifthändler hat eine Waffe“

Im Gericht wird noch ein Video gezeigt, kurz vor der Tat aufgenommen mit dem Handy von Delano G. Es zeigt, wie die beiden Männer die Maschinenpistole testen, die später im Fluchtfahrzeug gefunden wurde, zusammen mit der Tatwaffe. Das lässt sich nur schwer mit der Geschichte vom Taxifahrer in Einklang bringen, der einen Unbekannten nach Amsterdam kutschiert. Kamil E. versucht es so: Er habe die Waffe von einem anderen Polen bekommen und gedacht, es gehe um Drogen. „Natürlich war es etwas seltsam, aber in Polen habe ich auch geschossen. Nicht auf Menschen oder Tiere, sondern als Sport.“ Und in den Niederlanden habe nun mal jeder Rauschgifthändler eine Waffe.