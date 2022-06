Der Kanzler im Baltikum : Scholz will Ostflanke der NATO militärisch stärken

Kanzler Olaf Scholz verspricht bei seinem Besuch im Baltikum, dass Deutschland eine „robuste und kampfbereite Brigade“ in Litauen zu führen bereit sei. Das kommt gut an. Trotzdem wird ihm Zögerlichkeit vorgehalten.

An der Ostflanke der NATO stehen auch die schweren deutschen Waffen bereit. Auf dem Truppenübungsplatz Pabradė in Litauen sieht der Bundeskanzler in die Runde: da stehen eine Panzerhaubitze 2000 im Staub, ein Leopard-2-Panzer, ein Marder-Schützenpanzer, ein Bergepanzer Büffel, ein Spähwagen und auch eine Drohne. Davor Bundeswehrsoldaten mit Tarnfarbe im Gesicht. Auf dem Programm von Olaf Scholz steht ein Besuch des Kommandos der sogenannten NATO Enhanced Forward Presence Battle Group in Litauen, die Kampfgruppe wird von den Deutschen geführt. Scholz geht zu den Soldaten, und sie erklären ihm kurz, was ihre Waffen alles leisten können. Der Kanzler nickt, und sagt: „Schönen Dank für Ihren Einsatz.“ Dann geht es weiter.

Der Bundeskanzler ist am Dienstag zum ersten Mal seit dem russischen Überfall auf die Ukraine nach Litauen gereist und damit in eine Region, in der man sich besonders bedroht fühlt von Moskau. Im Baltikum, in Estland, Lettland und Litauen, hat man schon vor dem Krieg viel kritischer auf Moskau geschaut, als in Deutschland. Die drei kleinen Staaten haben ihre Lehren gezogen aus ihrer langen Geschichte als Teil der Sowjetunion. Sie hatten gewarnt vor Moskau, und auch vor der Pipeline Nord Stream 2. Sie haben Recht behalten.

Nun fordern sie viel deutlicher einen klaren und harten Kurs, von den Sanktionen gegen Moskau bis zu den Waffenlieferungen an die Ukraine. Groß ist die Angst, dass das Baltikum das nächste russische Ziel sein könnte, sollte die Ukraine nicht standhalten. Für das zögerliche Agieren Berlins scheint sich das Verständnis hingegen in Grenzen zu halten. Auch wenn Scholz den Litauern zumindest auf dieser Reise einen Wunsch erfüllen kann.

Der Krieg ist überall präsent

Schon als die Autokolonne des Kanzlers am Dienstagmorgen vom Flughafen von Vilnius zum Präsidentenpalast in der litauischen Hauptstadt rollt, ist der Krieg in der Ukraine überall präsent. Immer wieder wehen Fahnen in blau und gelb in der Stadt, auf einem Hochhaus gegenüber des historischen Zentrums steht über einer riesigen Ukraine-Fahne auf Englisch geschrieben: „Putin, Den Haag wartet auf Dich.“ Auch die Säulen des Präsidentenpalastes sind in blau und gelb geschmückt, und auf den Gängen im Palast sind aktuelle Fotos ausgestellt: der Präsident Gitanas Nausėda auf einer Demonstrationen für die Ukraine, der Präsident neben zerstörten Panzern und der Präsident Hand in Hand mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi.

Am Dienstag empfängt Nausėda Scholz in seinem Palast, der Bundeskanzler trägt sich ins Gästebuch ein. Danach ist ein Arbeitsessen angesetzt mit den Ministerpräsidentinnen von Litauen und Estland, Ingrida Šimonytė und Kaja Kallas, und Lettlands Ministerpräsident Krišjānis Kariņš. Auch sie sind in den Palast gekommen, um mit Scholz zu sprechen. Über den Krieg, und über ihre Sicherheit.