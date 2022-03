F.A.Z. Frühdenker : Kommt Putin der Ukraine wirklich entgegen?

1. Wie schaffen Kriegsflüchtlinge den Arbeitseinstieg?

2. Kiew wartet auf Putins Antwort

3. Prognosen zur Konjunktur und Preisen

4. EU wappnet sich für Gaslieferstopp

5. Worüber die Agrarminister streiten

6. Hotspot-Regel in zwei Ländern

7. „Partygate“-Bußgeldbescheide verschickt

1. Wie schaffen Kriegsflüchtlinge den Arbeitseinstieg?

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine kommen am Tag nach Deutschland. Viele möchten möglichst schnell arbeiten. Wie klappt das?

Auf Arbeitssuche: Auch wenn viele Menschen aus der Ukraine schnellstmöglich wieder in die Heimat zurückkehren wollen, werden am Ende sicher viele von ihnen länger in Deutschland bleiben (müssen) als geplant. Viele von ihnen sind gut qualifiziert: Laut dem Bundesarbeitsministerium hat die Hälfte derjenigen, die in der Vergangenheit aus der Ukraine gekommen sind ein Studium abgeschlossen, 14 Prozent haben einen Berufsabschluss und ein weiteres Viertel einen höheren Schulabschluss. Und: Viele suchen Arbeit, berichtet zum Beispiel die Migrationsforscherin Yuliya Kosyakova. „Da ist eine große Bereitschaft, Menschen vernetzen sich bei Telegram und WhatsApp, sie fragen nach der Arbeitserlaubnis“, sagte sie kürzlich der Tagesschau.