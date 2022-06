F.A.Z. Frühdenker : Kommt die erste Zinserhöhung seit 11 Jahren?

Aktualisiert am

Bis Ende September 2022 sollen die Negativzinsen im Euroraum beendet sein, kündigte EZB-Präsidentin Christine Lagarde kürzlich an. Bild: dpa

Im Kampf für mehr Klimaschutz will das Europaparlament den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten.

Verhandlungen: Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwochabend in Straßburg dafür, dass Hersteller ab Mitte des nächsten Jahrzehnts nur noch Autos und Transporter auf den Markt bringen dürfen, die keine klimaschädlichen Treibhausgase ausstoßen. Bevor eine solche Regelung in Kraft treten kann, muss das Parlament noch mit den EU-Staaten darüber verhandeln. Ende des Monats wollen die EU-Staaten ihre Position zu dem Verbot für den Verkauf von Benzin- und Dieselautos festlegen.

Bekenntnis: Deutschland hat sich schon zum Ausstiegsdatum 2035 bekannt. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte im Namen der Bundesregierung im März in Brüssel gesagt, man stehe hinter dem Ziel, bis 2035 mit Verbrennungsmotoren bei Autos und Transportern abzuschließen. Auch mehrere große Auto-Hersteller, darunter Mercedes und Ford, hatten im November auf der Weltklimakonferenz in Glasgow einen Verkaufsstopp für Verbrenner in den führenden Märkten ab 2035 gefordert.

Überraschende Ablehnung: Das EU-Parlament hat überraschend den Kommissionsvorschlag zur Verschärfung des EU-Emissionshandels abgelehnt und damit die schnelle Umsetzung des „Fit for 55“-Klimapakets ausgebremst. Mit dem Paket soll die EU den CO 2 -Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent senken. Nachdem Grüne und Sozialdemokraten einige ihrer Vorstellungen für eine stärkere Reduzierung der CO 2 -Werte nicht durchsetzen konnten, stimmten sie in der Endabstimmung gegen das gesamte Paket.

2. Bundesregierung plant Wind-an-Land-Gesetz

Es soll sicherstellen, dass bis 2026 mindestens 1,4 Prozent und bis 2032 zwei Prozent der deutschen Landfläche für Windkraftanlagen zur Verfügung stehen.

Flächenvorgaben: Die Pläne sehen vor, den Bundesländern je nach Potential Flächenvorgaben zu machen. Am geringsten werden die Stadtstaaten herangezogen, am stärksten Brandenburg, Hessen, Sachsen und Thüringen. Der Ausbau der Windenergie sei „eine Frage der nationalen Sicherheit und entscheidend, um sowohl die Unabhängigkeit von fossilen Importen zu stärken als auch die Klimaziele zu erreichen“, heißt es in einer Formulierungshilfe für die Ampelfraktionen im Bundestag. „Dazu muss jedes Bundesland seinen Beitrag leisten.“ Bisher sind nur 0,8 Prozent ausgewiesen und 0,5 Prozent tatsächlich verfügbar.

Scharfe Regeln: Bisher scheiterte der Ausbau auch an Landesgesetzen, die Mindestabstände von Windrädern zu Gebäuden von bis zu tausend Metern vorgaben; besonders scharf ist die Regel in Bayern. Diese Regeln sollen regional nur fortgelten, wenn die Flächenziele erreicht werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, der Ausbau der Erneuerbaren sei für den Klimaschutz so wichtig wie für angemessene Energiepreise. Bayerns Ressortchef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sagte zu den Neuregelungen: „Damit können wir umgehen.“