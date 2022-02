Alle Fragen, alle Argumente : Wissen wir genug, um über eine Impfpflicht zu entscheiden?

Wurde genug getan, um die Impfung zu den Leuten zu bringen? Hier ließ sich im November in Mainz eine Passantin kurzentschlossen am DRK-Impfbus immunisieren. Bild: Michael Braunschädel

Viele Bundestagsabgeordnete haben sich noch nicht entschieden, ob sie eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 befürworten. Es ist auch nicht einfach für sie. In beinah jede Richtung stoßen die Politiker auf virologische, epidemiologische, rechtliche und gesellschaftliche Fragen, die sich nicht eindeutig beantworten lassen. Aus wissenschaftlichen Erkenntnissen müssen sie Plausibilitäten ableiten und dann abwägen, ob eine Impfpflicht geeignet, erforderlich und angemessen wäre.

Was wäre überhaupt das Ziel?

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge

Viele würden sagen: Eine Impfpflicht soll uns helfen, die Pandemie zu überwinden. Was hieße das konkret? In der Orientierungsdebatte im Bundestag formulierte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) das für ihn einzig legitime Ziel: den „Schutz des öffentlichen Gesundheitssystems“. So wurden auch die bisherigen Grundrechtseinschränkungen in der Pandemie begründet, die das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Bundesnotbremse nicht beanstandet hat.