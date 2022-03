F.A.Z. Frühdenker : Wie Selenskyj Putin herausfordert

In Europas größtem Kernkraftwerk bricht bei einem russischen Angriff ein Feuer aus. Der Bundeskanzler besucht die Führung der Bundeswehr. In Peking werden die Paralympischen Winterspiele eröffnet. Der F.A.Z.-Newsletter.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Fernsehansprache am Mittwoch Bild: dpa

1. Kiew wirft Moskau gezielten Beschuss von AKW vor

2. Was Scholz zu einem möglichen Sturz von Putin sagt

3. Worauf Russland seine Bürger einschwört

4. Putins letzte Verbündete

5. Paralympische Spiele im Schatten des Krieges

6. Tesla-Fabrik in Grünheide kurz vor Genehmigung

7. Wer fährt zum ESC nach Turin?

1. Kiew wirft Moskau gezielten Beschuss von AKW vor

Sebastian Reuter Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





Im AKW Saporischschja ist bei einem russischen Angriff ein Feuer ausgebrochen. Angeblich ist die Lage gesichert, erhöhte Strahlung wurde nicht gemessen. International wird der Angriff verurteilt.

Angriff auf AKW: Bei Russlands Krieg gegen die Ukraine soll auch die Anlage von Europas größtem Atomkraftwerk in der Nähe der Großstadt Saporischschja beschossen worden sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss durch russische Panzer. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba schrieb auf Twitter: „Wenn es explodiert, wird das zehnmal größer sein als Tschernobyl!“ Dem ukrainischen Katastrophenschutz zufolge ist das Feuer gelöscht. Energieminister Herman Haluschtschenko forderte ein Eingreifen der NATO. US-Präsident Joe Biden forderte Russland auf, seine militärischen Aktivitäten in dem Gebiet um das AKW einzustellen. Ein Sprecher des AKW sagte der russischen Nachrichtenagentur RIA, die radioaktive Strahlung in der Umgebung habe sich nicht erhöht. US-Energieministerin Jennifer Granholm bestätigte dies. Die Reaktoren seien durch eine robuste Schutzhülle gesichert und würden heruntergefahren, schrieb sie auf Twitter. Der britische Premier Boris Johnson erklärte, dass er „in den kommenden Stunden“ eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates zur Lage in dem Atomkraftwerk erreichen wolle.