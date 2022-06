F.A.Z. Frühdenker : Kann ein Ölpreisdeckel funktionieren?

Aktualisiert am

Beim G-7-Gipfel wird der ukrainische Präsident Selenskyj seine Wünsche formulieren. Hafenbetreiber verhandeln über eine Einigung mit der Gewerkschaft Verdi in Berlin. Und die Friedenpreisträgerin Tsitsi Dangarembga hofft, einer Haftstrafe zu entrinnen. Der F.A.Z. Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

1. Selenskyj spricht beim G-7-Gipfel

2. Kann ein Ölpreisdeckel funktionieren?

3. Wie viele Menschen haben der Kirche den Rücken gekehrt?

4. Zwei neue schwarz-grüne Bündnisse

5. Einigung nach dem Hafenstreik?

6. Muss Friedenspreisträgerin Dangarembga ins Gefängnis?

7. Das wird diese Woche wichtig

Sie können den F.A.Z. Frühdenker auch hören – hier geht es zum Podcast

1. Selenskyj spricht beim G-7-Gipfel

Am zweiten Tag des Treffens auf Schloss Elmau soll der ukrainische Präsident am Vormittag per Video zugeschaltet werden. Er forderte zuvor abermals dringend mehr Waffen für sein Land.

Kampf gegen Hunger: Nach dem Auftritt des ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj will Gastgeber Olaf Scholz (SPD) mit den Staats- und Regierungschefs der G7 sowie den fünf Gastländern Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien in größerer Runde beraten. Die Themen: die Klimakrise, Energiesicherheit und Gesundheit. Später soll auch UN-Generalsekretär António Guterres zugeschaltet werden, etwa zu Beratungen über die drohende Hungerkrise.

Geschlossenheit: Die wichtigsten westlichen Industrieländer hatten zu Beginn ihres Treffen am Sonntag zunächst über die weltwirtschaftliche Lage diskutiert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der amerikanische Präsident Joe Biden betonten im bayerischen Elmau zudem die Geschlossenheit des Westens angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Biden sagte am Sonntag nach einem Treffen mit Gastgeber Scholz: „Wir müssen zusammenstehen.“

Investitionen: Scholz sagte: „Uns eint der Blick auf die Welt, der Glaube an die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit.“ Er zeigte sich zuversichtlich, dass die G7 entschlossen und geschlossen handeln würden und ein entsprechendes, klares Signal vom Gipfel ausgehen werde. Am Sonntagabend kündigten die G7 ein globales Investitionsprogramm an. Laut Scholz soll es mit einem Volumen von knapp 600 Milliarden Dollar bis 2027 Investitionen etwa für Klimaschutz, im Energiesektor und im Gesundheitsbereich ermöglichen. Die Ukraine kann zudem mit weiteren Milliardenzusagen rechnen, um das Land zu stabilisieren.

Mehr zum Thema

2. Kann ein Ölpreisdeckel funktionieren?

Beim G-7-Treffen liegt der Vorschlag der USA für eine Preisobergrenze für russisches Öl auf dem Tisch. Eine Fachfrau hält die Idee für unrealistisch.

Exportgüter: Der Vorschlag sieht vor, Russland dazu zu zwingen, Öl künftig für einen deutlich niedrigeren Preis an große Abnehmer wie Indien zu verkaufen. Dies soll funktionieren, indem der Westen Dienstleistungen wie Versicherungen für Öltransporte an die Einhaltung des Preisdeckels knüpft. Das Ziel: Moskau soll nicht länger von Preisanstiegen auf dem Energiemarkt profitieren, auch sollen Preissprünge beim Öl verhindert werden. Kurz vor Gipfel-Beginn verkündete Biden zudem per Twitter, dass die G-7-Staaten ein Importverbot für Gold aus Russland erlassen wollen. Ein US-Regierungsmitarbeiter sagte, Gold sei für Russland nach Energie das zweitwichtigste Exportgut.