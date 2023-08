Das Wichtigste für Sie am Montag:

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET.



1. Droht eine militärische Intervention in Niger?

2. Slowenien steht unter Wasser

3. Wie hält es die AfD mit der EU?

4. SPD-Politiker für Marschflugkörper an Kiew

5. Zwangsrente mit 70 Jahren

6. Ist Bauen zu teuer geworden?

7. Das wird diese Woche wichtig

1. Droht eine militärische Intervention in Niger?

Die Frist der ECOWAS ist abgelaufen, ohne dass die Putschisten Bereitschaft zum Rückzug gezeigt hätten.

Drohung verpufft? Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) hatte den Putschisten in Niger in der vergangenen Woche eine Frist von sieben Tagen gesetzt, um die demokratisch gewählte Regierung wieder einzusetzen – andernfalls sei eine militärische Intervention möglich. Die Frist lief am Sonntag ab, doch bisher haben die Putschisten noch keine Bereitschaft zum Rückzug gezeigt. Im Gegenteil: Die Junta in Niger hat den Luftraum geschlossen und die Streitkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt.