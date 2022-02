F.A.Z. Frühdenker : Kommt am Mittwoch „der spürbare Unterschied in unserem Alltag“?

Kommt am Mittwoch „der spürbare Unterschied in unserem Alltag“?

1. Scholz reist in die Ukraine

Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen verschärfen sich. Nun trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Antrittsbesuch: Scholz möchte in Kiew ein Zeichen der Unterstützung setzen. „Die Ukraine kann sich sicher sein, dass wir die nötige Solidarität zeigen, wie auch in der Vergangenheit“, sagte Scholz am Sonntag. Bei dem Gespräch mit Selenskyj wird es auch darum gehen, wie Deutschland die Ukraine wirtschaftlich stabilisieren kann. Aufgrund der von Moskau erzeugten Spannungen steht die ukrainische Währung stark unter Druck. Seit Beginn des Konflikts 2014 sind fast zwei Milliarden Euro aus Deutschland in die Ukraine geflossen. Das Land wünscht sich allerdings auch Waffen zu Verteidigung. Die Bundesregierung lehnt Waffenlieferungen ab.