F.A.Z. Frühdenker : Muss Deutschland gegenüber Russland klarer Stellung beziehen?

1. Scholz zum Antrittsbesuch bei Biden

2. Macron auf Friedensmission

3. Bundesländer wollen lockern

4. Debatte um Entlastung für Bürger

5. Hoffnung bei Atomgesprächen mit Iran

6. Nächste Chance für Skispringer

7. Was in dieser Woche wichtig wird

In der vergangenen Woche musste sich Olaf Scholz gegen den Vorwurf der Unsichtbarkeit wehren, in dieser Woche wird der Bundeskanzler gleich mehrmals im Rampenlicht stehen.

Ukraine: Der russische Truppenaufmarsch an den Grenzen der Ukraine wird das beherrschende Thema sein, wenn Olaf Scholz (SPD) an diesem Montag zum ersten Mal bei US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen wird. Deutschland wird in Amerika Leisetreterei gegenüber Moskau vorgeworfen. Dass CDU-Chef Friedrich Merz die Außenpolitik von Scholz als zu zögerlich kritisiert, ist erwartbar. Aber auch in der Koalition wird der Kanzler angegangen. Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann moniert vor allem die schlechte Kommunikation. Deutschland hätte klarer machen müssen, dass es zwar keine schweren Waffen in die Ukraine liefere, das Land aber in vielen anderen Bereiche unterstütze.