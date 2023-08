F.A.Z. Frühdenker : Droht den Arztpraxen der Kollaps?

Die Ärzte warnen vor einem Kollaps der ambulanten Versorgung, in Camp David treffen sich erstmals die USA, Japan und Südkorea zu einem Dreier-Gipfel und die Bundesliga startet in ihre 60. Saison. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie am Freitag:

1. Wo der Ampel weiterer Streit droht

Kaum aus der Sommerpause zurück, liegt sich die Ampel schon wieder in den Haaren. Der jüngste Ärger um das Wachstumschancengesetz dürfte nicht das letzte Zerwürfnis der Ampel-Koalitionäre bleiben.

Das sagt Lindner: „Ich hoffe auf eine rasche Klärung“, sagt Finanzminister Christian Lindner (FDP) im F.A.Z.-Interview, nachdem Familienministerin Lisa Paus (Grüne) am Mittwoch mit ihrer Blockade des Wachstumschancengesetzes für den nächsten Ärger in der Ampel-Koalition gesorgt hatte. Immerhin glaubt Lindner ebenso wie Paus und Scholz an eine rasche Einigung. „Da es keine Einwände gegen das Wachstumschancengesetz selbst gibt, rechne ich mit einer Einigung und einem Beschluss bei der Kabinettsklausur Ende August“, so Lindner.