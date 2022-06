Scholz auf Balkanreise : Zwei Tage, fünf Länder, viele Konflikte

An diesem Freitag bricht Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem zweitägigen Balkantrip auf. Er führt Gespräche im Kosovo und in Serbien, danach in Griechenland, Nordmazedonien und Bulgarien. Die Erwartungen an ihn sind groß. Der Ertrag der Reise könnte dagegen mager ausfallen. Das liegt aber weniger am Bundeskanzler, als an der festgefahrenen europäischen Balkanpolitik. Was Scholz auf den einzelnen Stationen seiner Reise erwartet:

Kosovo

Einen symbolischen Erfolg feiert man im Kosovo schon, bevor der Kanzler überhaupt kosovarischen Boden betreten hat. Die Tatsache, dass Scholz seine Reise in Prishtina beginnt und erst dann nach Belgrad weiterreist, wird ihm im Kosovo hoch angerechnet. Außenministerin Annalena Baerbock hatte es genauso gehalten: erst Prishtina, dann Belgrad. Auf solche Details wird auf dem Balkan genau geachtet. Aber auch sonst sind die kosovarischen Erwartungen an den deutschen Kanzler hoch, vielleicht zu hoch. Zwei Dinge erhoffen sich die Kosovaren vor allem von Berlin: Unterstützung bei der seit Jahren vergeblich angestrebten Visaliberalisierung sowie bei dem kürzlich eingereichten Antrag des Kosovos auf Mitgliedschaft im Europarat.

Was die Visaliberalisierung betrifft, so herrscht im Kosovo die Hoffnung, dass es nach der Parlamentswahl in Frankreich endlich einen Durchbruch geben wird und die Kosovaren ab 2023 frei in die EU-Staaten werden einreisen dürfen. Das Land erfüllt die technischen Voraussetzungen seit Jahren, wird jedoch aus politischen Gründen blockiert. Für das Kosovo und die Regierung von Ministerpräsident Albin Kurti wäre ein Wegfall der Visumpflicht ein großer Erfolg. Nicht nur in Frankreich gibt es jedoch Befürchtungen, viele Kosovo-Albaner könnten die Visumfreiheit missbrauchen, um Asylanträge zu stellen. Doch in Prishtina versichert man, diese Gefahr sei nicht real. Erstens gebe es Rücknahmeabkommen – die Regierung werde alle Antragsteller umstandslos zurücknehmen. Zweitens zeigten die Erfahrungen mit der Visaliberalisierung für die anderen Balkanstaaten, die schon 2009 und 2010 in Kraft trat, dass eine solche Gefahr sich dauerhaft nicht einstellen werde. In Prishtina wünscht man sich jedenfalls ein klares Bekenntnis des Kanzlers für die Visumfreiheit für das Kosovo.

Beim anderen Anliegen, der deutschen Unterstützung bei dem kosovarischen Antrag zur Mitgliedschaft im Europarat, gab es hinter den Kulissen zwischenzeitlich einige Unstimmigkeiten zwischen Berlin und Prishtina. Aus Prishtina ist zu erfahren, im Auswärtigen Amt seien Bedenken vorgebracht worden, womöglich sei jetzt „nicht der richtige Zeitpunkt“ für einen Antrag auf Mitgliedschaft. Das hören die Kosovaren jedoch schon seit Jahren. „Schon nach der russischen Annexion der Krim hat man uns gesagt, es sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für einen Antrag. Wenn wir uns nach solchen Ratschlägen richten, dann ist der richtige Zeitpunkt nie“, sagt ein kosovarischer Diplomat.

Rechnerisch gibt es im Europarat eine Mehrheit für den kosovarischen Antrag – zumindest dann, wenn alle Staaten, welche die Unabhängigkeit des Kosovos anerkannt haben, auch für die Aufnahme des jüngsten europäischen Staates in den Europarat stimmen. Nach dem Ausschluss Russlands sei nun die Zeit für eine kosovarische Mitgliedschaft endgültig gekommen, sagt man in Prishtina. Tatsächlich gilt es als eine Art Lackmustest für die westliche Balkanpolitik und insbesondere die großen Versprechen von einer „europäischen Perspektive“, ob die Aufnahme des Kosovos in den Europarat gelingt, denn sie steht am Anfang jedes transatlantischen Weges.

Andere kosovarische Pläne haben indes kaum Aussicht auf Erfolg. Das gilt für das kosovarische Streben danach, in das NATO-Voreintrittsprogramm „Partnerschaft für den Frieden“ aufgenommen zu werden, und erst Recht für Gedankenspiele, nach dem Vorbild der Ukraine, die Republik Moldau und Georgien einen EU-Beitrittsantrag zu stellen.