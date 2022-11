Aktualisiert am

Größte Proteste in China seit 1989

F.A.Z. Frühdenker : Größte Proteste in China seit 1989

Demonstranten halten in Peking weiße Blätter Papier hoch, um gegen Zensur in China zu protestieren. Bild: EPA

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. Proteste gegen Corona-Politik in China

2. USA verschärfen Kurs gegen China

3. Zieht sich Russland aus Saporischschja zurück?

4. Rüstungstreffen im Kanzleramt

5. Streit über Einbürgerungsreform

6. Weiterkommen nur mit Sieg gegen Costa Rica

7. Was in dieser Woche wichtig wird

Demonstrationen in Schanghai, Peking und etlichen anderen Städten: Forderungen nach dem Rücktritt des Staats- und Regierungschefs Xi Jinping werden laut. Es ist die wohl breiteste Protestbewegung seit 1989.