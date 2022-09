Hohe Energiepreise : Welche Entlastungen im Ausland funktionieren

Teure Energie bringt Verbraucher nicht nur in Deutschland in Bedrängnis. Im Ausland kann man lernen, welche Entlastungen funktionieren – und welche nicht, berichten die Korrespondenten der F.A.Z.

Niemand in Europa musste zuletzt mehr vom Einkommen für Strom ausgeben als die Bürger der tschechischen Hauptstadt Prag. Mit 52,15 Cent je Kilowattstunde lagen die durchschnittlichen Stromkosten dort im Juli noch über jenen, die mit 51,85 Cent in London verlangt wurden – gemessen in Kaufkraftparitäten. Der von der österreichischen und ungarischen Energiemarktaufsicht erstellte und mit dem Einkommen gewichtete Index vergleicht Stromkosten in Europas Hauptstädten. In Berlin waren es 36 Cent.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland. Folgen Ich folge



Auch ohne Einkommensgewichtung lagen die Tschechen mit 41 Cent je Kilowattstunde zwar hinter London und Kopenhagen, aber weit vor den östlichen Nachbarn, mit denen man sich sonst vergleicht: Polen, Slowakei, Ungarn. Auch deshalb hat die Regierung in Prag ein Entlastungspaket für einen „Energiespartarif“ über 7 Milliarden Euro verabschiedet. Das sind 3 Prozent des Bruttoinlandproduktes.

Kern ist ein automatischer Zuschuss zur Stromrechnung, später werden auch die Gas- und Wärmerechnung berücksichtigt. Je Haushalt stehen für die Heizsaison im Schnitt 15.000 Kronen (600 Euro) bereit, von denen noch im Herbst 160 Euro fließen sollen. Per Webrechner lässt sich ermitteln, wie viel Staatshilfe es gibt, und Tipps zum Energiesparen gibt es da auch. Betriebe gehen leer aus, profitieren aber von der Streichung der Umlage für den Ausbau erneuerbarer Energien.

Ziel: Staatliche Kontrolle des Strommarktes

Das dürfte die Staatsschuld der Tschechischen Republik weiter steigen lassen. Allerdings erwägt die Regierung, sich an „Krisengewinnlern“ per Übergewinnsteuer schadlos zu halten. Finanzminister Zbyněk Stanjura hatte dafür neben Energieunternehmen auch Banken genannt. Am größten Stromerzeuger, ČEZ, hält der Staat 70 Prozent. ČEZ ist einer der größten Stromexporteure Europas, verdient mit Atom- und Kohlestrom derzeit viel Geld. Eine Rekorddividende ist angekündigt. Ministerpräsident Petr Fiala will mehr: „Unser Ziel ist es, die Produktion und Preisgestaltung von Strom unter staatliche Kontrolle zu bringen.“

Auch in anderen Ländern Zentral- und Südosteuropas hilft der Staat mit Zuwendungen gegen steigende Kosten. Sparappelle, wie die des albanischen Infrastrukturministers Belinda Balluku, beim Waschen bitte den Schongang mit 30 Grad zu wählen, sind die Ausnahme.

Russland steht manchen noch etwas näher

Polen hat Steuersenkungen auf Energie, Benzin und Grundnahrungsmittel beschlossen. Wegen des stark gestiegenen Kohlepreises bekommen Haushalte eine einmalige Finanzspritze von 3000 Zloty (630 Euro), damit es im Winter nicht kalt wird. Die Regierung nimmt zur Dämpfung der Energiepreise 50 Milliarden Zloty (10,5 Milliarden Euro) in die Hand. Zum Paket gehört auch das Einfrieren der Hypothekenzinsen – auf Kosten der Banken.

Ungarn, dessen Premier Viktor Orbán auf seine engen Kontakte mit Russlands Präsident Wladimir Putin (Gas, Öl, Atomkraft) stolz ist, dämpft den Preisanstieg auf Kosten der Mineralölkonzerne. In Ungarn sind Kraftstoffpreise für Inländer bereits seit November auf 480 Forint (1,18 Euro) je Liter gedeckelt. Der starke Anstieg der Gas- und Strompreise hat dazu geführt, dass die Regierung die Höchstpreise für Stromrechnungen auch im Handel gesenkt hat. Brennstoffe dürfen nicht ausgeführt, es kann aber wieder mehr abgeholzt werden.