F.A.Z. Frühdenker : Droht ein Flickenteppich bei der Impfpflicht?

Die Ukraine-Krise bestimmt weiter die Nachrichten, Bayerns Vorstoß zur Aussetzung der Impfpflicht sorgt für Fassungslosigkeit bei der SPD und in Peking hoffen die Rodler auf Gold. Der F.A.Z. Newsletter.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Impfflicht teilweise aussetzen. Bild: dpa

1. Scholz im Nord-Stream-2-Spagat

2. Lukaschenko will Putin gefallen

3. Flickenteppich bei der Impfpflicht?

4. Benedikt XVI. entschuldigt sich – ein bisschen

5. Medaillenhoffnungen zur Mitte der Olympia-Woche

6. NFL kommt nach Deutschland

7. Teuerster Künstler: Gerhard Richter wird 90

1. Scholz im Nord-Stream-2-Spagat

Russland treibt die Ukraine-Krise auf die Spitze, während der Bundeskanzler versucht, seine Rolle im Konflikt zu finden. Wie wird er kommende Woche in Moskau auftreten?

Besuch bei Biden: Die Botschaft beim Antrittsbesuch Anfang dieser Woche war klar: Deutschland und die USA stehen eng beisammen, wenn es darum geht, die Aggression Russlands gegenüber der Ukraine einzuhegen. „Wir sind geeint. Wir handeln gemeinsam. Und wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen – gemeinsam“. Die Worte sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf Englisch, an die amerikanische Öffentlichkeit gerichtet. Zur Gaspipeline Nord Stream 2 ließ er sich allerdings nicht aus der Reserve locken. Das übernahm der amerikanische Präsident Joe Biden für den deutschen Gast: Wenn Russland in die Ukraine einmarschiere, sei das Projekt am Ende.