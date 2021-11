Interview mit FDP-Chef Lindner : „Deutschland unterschätzt Inflationsrisiken systematisch“

Aktualisiert am

Herr Lindner, lernen Sie schon eifrig Englisch für die vielen Treffen in Brüssel und Washington?

Im Kern zielt Ihre Frage auf die Ressortverteilung in der nächsten Regierung. Dazu kann ich im Moment aber nichts sagen.

Die Erwartung, dass Sie der nächste Bundesfinanzminister werden, haben Sie selbst geweckt.

Als andere Parteien vor der Bundestagswahl das Kanzleramt reklamiert haben, hat die FDP angezeigt, dass wir bereit wären, Verantwortung für solide Finanzen in Deutschland zu übernehmen. Wir befinden uns jetzt aber in der Phase der Regierungsbildung. Jetzt werden die Vorgaben in der Sache verhandelt. Danach Personal.