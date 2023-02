Putin als Staatsmann im Deutschen Bundestag in Berlin am 25. September 2001 Bild: Action Press

Unmittelbar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 sprachen sich ranghohe Politiker von CDU/CSU und SPD dafür aus, ihre Russlandpolitik der vergangenen Jahre aufzuarbeiten. Seither gab es in der SPD viel „mea culpa“ sowie heftige Kritik an Russland und seinem Präsidenten Wladimir Putin. Aber eine Aufarbeitung im Sinne einer Fehler- und Verantwortungsanalyse war das nicht. Gleiches gilt für CDU und CSU. Spätestens seit die vormalige Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang Juni 2022 im Berliner Ensemble behauptete, sie sei sich keiner Schuld bewusst, hat die Union mit Blick auf ihre frühere Russlandpolitik ein Glaubwürdigkeitsproblem.

Eine Aufarbeitung müsste mit der Frage beginnen: Was haben wir über den seit 2000 amtierenden Präsidenten der Russischen Föderation und seine Politik gewusst? Wenig war das nicht. So hat die Bundesregierung gewusst, dass Putin in den 1990er-Jahren in St. Petersburg als leitender Beamter unter Oberbürgermeister Anatoli Sobtschak eng mit der organisierten Kriminalität zusammengearbeitet hatte. Dies hätte Anlass zu erheblicher Skepsis geben müssen, ob jemand, der im Verbrechermilieu aktiv war und davon profitierte, für Korruptionsbekämpfung, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eintreten würde.