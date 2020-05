Donald Trump gegen Xi Jinping : Chronik einer Eskalation

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping und der amerikanische Präsident Donald Trump in Peking am 9. November 2017. Bild: AP

Wie konnte es dazu kommen, dass das amerikanisch-chinesische Verhältnis binnen weniger Monate derart zerrüttet ist? Im Januar war Donald Trump noch voll des Lobes für Xi Jinping. Er feierte die Teileinigung mit Peking im Handelskonflikt – eine wichtige Grundlage dafür, den Wahltermin im Herbst ohne konjunkturellen Einbruch zu erreichen. Die Gefahr des neuen Coronavirus redete er klein. Heute nähert sich die Zahl der Covid-19-Toten in Amerika der Marke von 100.000. 38 Millionen Amerikaner sind – zumindest temporär – arbeitslos. Und Trump? Der drohte zuletzt mit dem Abbruch der Beziehungen zu Peking. Ein Rückblick.

3. Januar

Der Direktor der chinesischen Seuchenschutzbehörde, Gao Fu, ruft seinen amerikanischen Amtskollegen Robert Redfield an. Der hat bereits von den Gerüchten über ein neues Sars-Coronavirus in Wuhan gehört. Amerikanischen Regierungsquellen zufolge verläuft das Telefonat emotional. Gao Fu soll geweint haben. Er habe berichtet, dass das Virus zunehmend außer Kontrolle gerate. Die chinesische Bevölkerung ahnt davon noch nichts. Erst im März wird die „South China Morning Post“ berichten, dass zu jenem Zeitpunkt Anfang Januar schon mehr als 380 Personen infiziert waren. Tendenz rapide steigend. Redfield informiert den Gesundheitsminister. Alex Azar schaltet den Nationalen Sicherheitsrat ein. Innerhalb weniger Tage formiert sich ein Krisenteam, das mehrfach an China appelliert, Fachleute der amerikanischen Seuchenschutzbehörde CDC ins Land zu lassen. Doch China lehnt das ab.

7. Januar

Die Corona-Krise erreicht offenbar die chinesische Führung. Der Ständige Ausschuss des Politbüros befasst sich erstmals mit der Epidemie. Die Bevölkerung erfährt davon nichts. Erst am 16. Februar berichtet das Parteisprachrohr „Qiushi“ rückblickend über die Sitzung. Xi Jinping soll Anweisungen zur Eindämmung des Virus gegeben haben. Der „Spiegel“ zitiert eine anonyme Quelle mit der Aussage, der Parteichef habe gesagt, die Maßnahmen sollten „die festliche Atmosphäre“ vor dem chinesischen Neujahrsfest nicht beeinträchtigen.

12. Januar

China übermittelt die Gensequenz des neuen Coronavirus an die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Später wird die Welt erfahren, dass eine internationale Forschergruppe unter Leitung des Schanghaier Virologen Zhang Yongzhen das Genom bereits am 5. Januar vollständig entschlüsselt und die Behörden informiert hat. Am 11. Januar stellen die Forscher das Genom der Fachwelt auf der Website virological.org zur Verfügung. Zhangs Labor in Schanghai wird am nächsten Tag ohne Angabe von Gründen geschlossen. Dank des Genoms beginnt international die Arbeit an Corona-Tests und Impfstoffen, auch in Amerika, wie Donald Trump später bestätigt.

15. Januar

Trump erzielt im Handelsstreit eine Teileinigung mit China: „Heute gehen wir einen bedeutenden Schritt, einen, der noch nie gegangen wurde mit China. Hin zu einer Zukunft des fairen und auf Gegenseitigkeit beruhenden Handels.“ Gemeinsam korrigiere man die Fehler der Vergangenheit. China soll sicherstellen, dass es Waren in der Größenordnung von 200 Milliarden Dollar bis 2021 kauft, um die Handelsbilanz zu korrigieren. Viele Streitfragen werden vertagt. Gelöst ist der Handelskonflikt, der immer wieder auch Züge einer tiefer liegenden, grundsätzlichen Rivalität zwischen beiden Mächten hatte, mithin nicht. Liu He, der stellvertretende Ministerpräsident, steht bei der Zeremonie im Weißen Haus wie ein Statist da. Trump genießt den Moment: Er hat in der Iran-Krise zu Jahresbeginn eine militärische Eskalation abgewendet. Das Impeachment-Verfahren, da kann er sich sicher sein, wird seine Präsidentschaft nicht gefährden. Und nun ein erster Erfolg gegenüber China. Das Wahljahr fängt ganz gut für Trump an.