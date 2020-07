Der Kompromiss von Brüssel : Warum Macron scheiterte und Orbán triumphierte

Aktualisiert am

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte beim EU-Sondergipfel in Brüssel im Gespräch mit EU-Ratspräsident Charles Michel, Emmanuel Marcon und Ursula von der Leyen. Bild: dpa

„Kein Rechtsstaat, kein Euro.“ So soll Emmanuel Macron dem Ungarn Viktor Orbán in Brüssel gedroht haben. Am Ende gab es einen Kompromiss. Und vom Rechtsstaatsmechanismus blieb nicht mehr viel übrig.