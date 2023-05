Aktualisiert am

Bund, Länder und Kommunen bringen sich für den Flüchtlingsgipfel in Stellung. Für Diesel-Kläger wird spannend, was der BGH urteilt. Und die Briten können heute ausschlafen. Der F.A.Z.-Newsletter.

1. Vorbereitungen auf den Flüchtlingsgipfel

2. BGH fällt wichtiges Urteil für Diesel-Kläger

3. Feiertag in Großbritannien

4. Wer zahlt die Mehrkosten für Stuttgart 21?

5. Sind Privatflugzeuge noch zeitgemäß?

6. Nächste Runde im Rügener LNG-Streit

7. Das wird diese Woche wichtig

Die Flüchtlingszahlen sind hoch, der Bund soll dafür sorgen, dass weniger Menschen ins Land kommen, und er soll mehr zahlen, fordern die Länder. Für letzteres stehen die Chancen wohl eher schlecht.