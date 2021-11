Bittersüße Bilanz : Wie geht es Osteuropa im zweiten Jahr der Pandemie?

Zwiespältig ist das Verhältnis der Länder des Westbalkans – Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Albanien, Kosovo und Nordmazedonien – zur EU. Wirtschaftlich profitieren sie von ihrer Nähe zum großen Absatzmarkt. Doch ist politische Nähe zur EU kein Erfolgsgarant. Das zeigte sich, als Zoran Zaev, der EU-freundliche Ministerpräsident Nordmazedoniens, Lokalwahlen verlor und zurücktrat. Ein Grund dafür war der von der EU versprochene, aber von Bulgarien blockierte Weg in die EU. Enttäuschte Hoffnungen auf Brüssel vernichten politisches Kapital. Aber Korruption, fehlende Rechtsstaatlichkeit, das Infragestellen von Staatlichkeit und ethnische Konflikte lassen nicht nur die Europäer mit weiteren Einladungen in ihren Klub zögern, sie verunsichern Investoren und bestärken junge Menschen darin, abzuwandern.

Hilfe suchen manche politischen Führer in Russland und China, etwa Serbiens Regierungschef Aleksandar Vučić. Trotz alledem dürften die Länder, deren Bewohner Härten gewohnt sind und jetzt auch noch die Pandemie ertragen müssen, dieses Jahr ein starkes Wachstum von 6,4 Prozent erreichen. Wie stark könnte es wohl bei besseren Rahmenbedingungen ausfallen? Rückschlagpotential bieten niedrige Corona-Impfquoten und die Abhängigkeit vom Ausland bei Exporten und Energieimporten.

Alles festgefahren in der Ukraine

Schlagzeilen macht die Ukraine, wenn es um den militärischen Konflikt mit Russland geht oder den Streit um die Durchleitung von russischem Gas nach Zentral-, Südost- und Westeuropa. Die Ukraine will die Inbetriebnahme von Nord ­Stream 2 verhindern. Schwindende Einnahmen aus dem Transit und niedrige Impfquoten sind nicht das einzige Problem. Die Wirtschaft wächst zu langsam für ein Schwellenland mit 44 Millionen Einwohnern. Gerade einmal 3,5 Prozent Plus im Bruttoinlandprodukt erwartet die Osteuropabank. Das wären noch 0,4 Punkte mehr, als die Notenbank in Kiew prognostiziert.

Stürmisch wächst dagegen die Inflation mit 11 Prozent, was die Notenbank zu Zinserhöhungen auf 8,5 Prozent veranlasst hat. Stützend wirken wachsende Agrarexporte nach guten Ernten bei steigenden Weltmarktpreisen sowie höhere Überweisungen Privater von mehr als 10 Milliarden Dollar von Januar bis September, vor allem von Migranten. Allein in Polen sollen zwei Millionen Ukrainer arbeiten. Grund zur Kritik geben Investoren und internationalen Geldgebern unzureichende und „erratische“ Reformen in staatlichen Behörden und Betrieben, auch gegen den Einfluss von Oligarchen. Niedrige Zinsen an den internationalen Kapitalmärkten haben es der Ukraine aber bisher ermöglicht, sich günstig zu finanzieren.

In den Prognosen zu den Wirtschaftsaussichten 2021 in Zentral- und Südosteuropa rangiert Rumänien am oberen Ende. Die Osteuropabank traut dem Land ein Plus im Bruttoinlandprodukt von 7,2 Prozent zu, auch getrieben vom hohen Binnenkonsum. Das Wiener Institut für vergleichende Wirtschaftsstudien kalkuliert mit 6,8 Prozent. Damit würde das Land an das Niveau vor der Pandemie anknüpfen – auch wenn die Corona-Infektionen es zuletzt mit neuen Allzeithochs so stark erschüttert haben wie kaum ein anderes Land in Europa. Erschwerend hinzu kommen die Energiepreis- und Lieferkettenkrise.