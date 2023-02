Zum Jahrestag der Invasion will China Vorschläge zur Beendigung des Krieges in der Ukraine präsentieren. Amerika dagegen wirft Peking vor, Waffenlieferungen an Russland zu erwägen. Wie passt das zusammen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

China will zum Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine an diesem Freitag Vorschläge für eine „politische Lösung“ vorstellen. Dafür sandte Peking seinen ranghöchsten Außenpolitiker Wang Yi nach Moskau, wo er am Mittwoch den russischen Außenminister Sergej Lawrow traf. Aber taugt das Land überhaupt als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine, obwohl es Russlands wichtigster politischer und wirtschaftlicher Partner ist? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum chinesischen „Friedensplan“.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



Was wissen wir über den vermeintlichen chinesischen Friedensplan?

Nach einem Treffen mit Chinas ranghöchstem Außenpolitiker Wang Yi hat der italienische Außenminister Antonio Tajani vergangene Woche gesagt, Wang habe ihm erzählt, Staats- und Parteichef Xi Jinping wolle am Jahrestag der Invasion eine „Friedensrede“ halten. Peking hat das bisher nicht bestätigt. Das muss nichts heißen. Xi Jinpings Reden werden meist erst einen Tag im Voraus angekündigt oder im Nachhinein veröffentlicht. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Wang Yi angekündigt, China werde seine „Position zu einer politischen Lösung der Ukraine-Krise“ vorstellen. Details nannte er nicht.