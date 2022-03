Auftakt im Wahljahr : Ist die Saarland-Wahl ein Stimmungstest für die Ampel?

Aktualisiert am

Wer gewinnt? Rehlinger und Hans beim Wahlduell im Februar in Saarbrücken Bild: dpa

Als Annegret Kramp-Karrenbauer 2017 mit der CDU die Landtagswahl im Saarland deutlich gewann, begann kurz darauf das Ende des Höhenflugs der SPD unter ihrem damaligen Spitzenkandidaten Martin Schulz. Für wenige Wochen im Frühling hatte der Europapolitiker die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in den Beliebtheitswerten eingeholt, waren SPD und Union in der bundesweiten Zustimmung gleichauf. Kramp-Karrenbauer galt als die Bezwingerin des Schulz-Hypes. Die CDU startete mit einem Sieg in das Wahljahr.

Am Sonntag sind die Saarländer wieder aufgerufen, ihr Parlament zu wählen. Es ist die erste von vier Landtagswahlen in diesem Jahr, die erste seit der Bundestagswahl. Ist sie ein Stimmungstest für die Ampel, beeinflusst womöglich die bevorstehenden Wahlen? Im Mai wählen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.