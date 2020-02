Aktualisiert am

Rechtsextreme Bewegung : Sind die Identitären am Ende?

Aktivisten der Identitären Bewegung klettern am 27. August 2016 auf das Brandenburger Tor in Berlin Bild: dpa

Im Sommer 2016 kletterte gut ein Dutzend junger Leute in Berlin auf das Brandenburger Tor. Sie entrollten ein Banner, auf dem zu lesen stand: „Sichere Grenzen – Sichere Zukunft“. So etwas kannte man bis dahin nur von Greenpeace, weshalb es viele Artikel und Fernsehsendungen gab. Die Truppe wurde zu Stars in der rechten Szene: Rechtsextreme kapern ein nationales Symbol.

Identitäre Bewegung heißt die Gruppe, aber dreieinhalb Jahre später erregt sie nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Es könnte sogar sein, dass die „Ibster“, wie sie sich selbst nennen, am Ende sind. Der rechtsradikale Verleger Götz Kubitschek sagte Ende vergangenen Jahres der Zeitung „Neue Ordnung“ aus Österreich: Die Identitäre Bewegung sei „bis zur Unberührbarkeit kontaminiert“. Es werde nichts Großes mehr daraus.