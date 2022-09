Neue Russlandpolitik : Wie Lars Klingbeil die SPD umkrempeln will

Am Horizont ein Silberstreif: Lars Klingbeil am16. September 2022 am Steuer der „Jantje von Dangast“ vor Wilhelmshaven. Bild: dpa

Als der heutige SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil noch ein junger Kerl war, verweigerte er den Wehrdienst. Befehl und Gehorsam waren nicht so seins. Klingbeil stammt aus Munster in Niedersachsen, es ist der größte Heeresstandort Deutschlands. 16.000 Menschen leben dort, außerdem sind gut 5000 Soldaten in der Stadt stationiert. Klingbeils Vater war Unteroffizier. Und so näherte sich Klingbeil über die Jahre immer mehr der Bundeswehr an, nahm sie in Schutz – vor allem gegen Anwürfe aus seiner eigenen Partei – und wurde Verteidigungspolitiker.

Ihn prägten die Anschläge vom 11. September 2001. Immer häufiger wurde er gefragt, warum er denn früher verweigert habe. Er hatte keine Lust mehr auf die Frage und nahm vor gut zehn Jahren seine Wehrdienstverweigerung zurück. Das hatte keine unmittelbaren Konsequenzen. Aber seine Loyalität zur Truppe war nun dokumentiert.