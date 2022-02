F.A.Z. Frühdenker : Wie sehr hat Putin die Ukraine unterschätzt?

Ukrainische Soldaten am Donnerstag in der Innenstadt Kiews Bild: dpa

Diese Themen werden heute wichtig:

Tatjana Heid



1. Russischer Blitzkrieg scheitert

2. Wende in der deutschen Sicherheitspolitik

3. Europäische Staatengemeinschaft demonstriert Einigkeit

4. Sorge vor nuklearer Zerstörungskraft

5. EU rechnet mit Millionen Flüchtlingen

6. Weltklimarat stellt Bericht vor

7. Das wird diese Woche wichtig

1. Russischer Blitzkrieg scheitert

Russlands Präsident Wladimir Putin scheint die Ukraine abermals unterschätzt zu haben. Die eigene Bevölkerung wird im Unklaren über Opferzahlen gelassen.

Kampfhandlungen: Am Wochenende sind die russischen Vorstöße in der Ukraine offenbar schwerer vorangekommen, als von Russland erwartet. Wie schon 2014 scheint Putin den Willen und die Fähigkeiten der Ukraine, Widerstand zu leisten, unterschätzt zu haben. Westliche Fachleute halten Berichte für glaubhaft, wonach es der ukrainischen Luftabwehr gelungen ist, vier Transportflugzeuge des russischen Militärs abzuschießen, die auf einem Flughafen nahe Kiew landen sollten. Dennoch setzte die russische Armee ihren Vorstoß auf die Hauptstadt unvermindert fort. Am frühen Montagmorgen soll es Explosionen in Kiew und Charkiw gegeben haben. Menschen mussten Schutz aufsuchen.