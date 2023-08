Aktualisiert am

Neuer Anlauf für Frieden im Ukrainekrieg beim Gipfeltreffen in Saudi-Arabien?

Selenskyj wird nicht zum ersten Mal nach Dschidda kommen: Im Mai nahm er als Überraschungsgast am Gipfeltreffen der Arabischen Liga teil. Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

1. Trump plädiert auf „nicht schuldig“

Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten muss sich vor Gericht in Washington D.C. wegen Wahlbetrugs und der Attacke auf das Kapitol verantworten. Gestern wurde ihm die Anklage verlesen.

Unschuldig? Es ist die dritte Anklage in wenigen Monaten: Sie wirft dem früheren Präsidenten vor, 2020 seine Wahlniederlage nicht akzeptiert und wider besseres Wissen mehr als zwei Monate lang verschiedene kriminelle Taktiken verfolgt zu haben, um an der Macht zu bleiben. In der 45-seitigen Anklageschrift sind sie detailliert aufgelistet. Trump streitet die Vorwürfe ab. Er wertet jedes juristische Vorgehen gegen ihn als Versuch seiner Gegner, ihn von einem Wiedereinzug ins Weiße Haus abzuhalten. nach der Anklageverlesung plädierte er gestern auf „nicht schuldig“.