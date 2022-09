Landtagswahl in Niedersachsen : Wie die Energiedebatte den Wahlkampf bestimmt

Bloß nicht in den Bundesstrudel geraten: Ministerpräsident Stephan Weil bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD Ende August in Emden Bild: dpa

Der niedersächsische Mi­nisterpräsident Stephan Weil erzählt gerne, dass sich sein Bundesland auf dem Weg zum „Energieland Nummer eins“ befinde. Zumindest beim Debattieren über die Energiepolitik hat das norddeutsche Bundesland diesen Spitzenplatz schon erklommen: Nirgendwo sonst in Deutschland wird so verbissen gestritten wie hier, über Atomkraftwerke, das geplante Endlager Gorleben, den Schacht Konrad, das Fracking in der Heide, die Erdgasförderung in der Nordsee oder die LNG-Terminals an der Küste, die seit Jahrzehnten geplant sind, aber erst jetzt im Eiltempo gebaut werden.

An strittigen Themen mangelte es noch nie, und Putins Angriff auf die Ukraine katapultiert sie nun alle wieder nach oben. Denn die Sorge vor kalten Wohnzimmern und die steigenden Energiepreise sind das wichtigste Thema des Landtagswahlkampfs.