Wahl in Niedersachsen : Die CDU ist so schwach wie die Ampel

Eine gern gewählte Ausrede steht nach dieser Landtagswahl nicht zur Verfügung: Es handele sich um eine reine Landtagswahl. Es war eine Wahl auf Landesebene, aber selten war eine Wahl so bundespolitisch aufgeladen wie diese. Es ging um die Konsequenzen des Ukrainekriegs, um die Energiekrise, um Gasumlage oder Gaspreisbremse, um Atomkraft oder Kohle, um Scholz, Habeck und Lindner, und überhaupt ging es um die Frage: Kann diese Bundesregierung Krise?

Sie kann, wird sie aus dem Wahlergebnis lesen. Immerhin stand am Wahlabend sehr schnell fest, dass es zu einer rot-grünen Mehrheit reicht. Wären da nicht Zeichen, die gegen diese Deutung, gegen die Stärke der Ampelkoalition sprächen. Stephan Weil, der Ministerpräsident und Wahlsieger, hätte sicher gerne ein besseres Ergebnis eingefahren. Seine gut 33 Prozent sind das schwächste Ergebnis der Wahlsieger im Saarland, in NRW und in Schleswig-Holstein. Weil gewann diese Wahl also nicht mit einem Scholz-Bonus, sondern mit einem Scholz-Malus.

Vor allem aber das Abschneiden der FDP, die im niedersächsischen Landtag gar nicht mehr vertreten sein wird, ist ein Zeichen dafür, dass etwas falsch läuft in der Ampel. Viele Anhänger der Partei „fremdeln mit dieser Koalition“, deutete Christian Lindner den nun schon vierten schmerzhaften Wahlverlust in einer Reihe. Dass die FDP dennoch an ihr festhalte, erklärte er mit „staatspolitischer Verantwortung“. Das hörte sich vor einem Jahr ganz anders an. Die Formel von der staatspolitischen Verantwortung soll sagen: Eigentlich wollen wir nicht mehr, aber wir müssen halt.

Es wird einsam um die Liberalen

Es wird jetzt allerdings recht einsam um die Liberalen: In Schleswig-Holstein zeigte ihr die CDU die kalte Schulter, in NRW und nun in Niedersachsen wird die FDP nicht gebraucht. Die Liberalen drohen in eine Krise zu rutschen, die viel länger dauern könnte, als es die Ampel gibt.

Dass es zu Rot-Grün in Hannover reicht, haben SPD und Grüne vor allem der Schwäche der Parteien zu verdanken, die sich einmal stolz als bürgerlich bezeichneten und auch so redeten und handelten. Während die FDP im „falschen“ Bündnis steckt, dort jedenfalls nicht zu ihrer Rolle findet, bietet die CDU zu wenig Substanz, aus der hervorgehen könnte, dass sie es besser machen könnte. Angesichts der Fehlleistungen der Koalition und der Angriffsflächen, die sich deshalb bieten, wirkt die CDU/CSU ähnlich schwach wie das Regierungsbündnis.

In Niedersachsen kam der Spitzenkandidat Bernd Althusmann hinzu, der in Kreisen, auf die es ankommt, gegen einen schlechten Ruf zu kämpfen hatte. Althusmann, obgleich in der großen Koalition in einer ähnlichen Rolle, war keine Anke Rehlinger, die den Amtsinhaber mit dem Bonus der Stellvertreterin im Saarland deklassierte. Aus der CDU-Spitze wird es also heißen: Es lag am Spitzenkandidaten, siehe Schleswig-Holstein (strahlender Günther), siehe NRW (glücklicher Wüst).

Die Grünen in Gorleben-Land

Da ist ja auch etwas dran. In Landtagswahlen gewinnt derzeit der jeweilige Amtsinhaber, wenn er nicht alles falsch gemacht hat, egal, welcher Partei er angehört. Das war jetzt also Stephan Weil, der gut ankommt, nicht unangenehm aufgefallen ist und sein Handwerk versteht. Als Kronzeuge einer erfolgreichen Bundespolitik taugt er aber nicht. Dafür waren die Verluste für die SPD zu stark und die Gewinne der Grünen zu schwach. Die Grünen blieben in Gorleben-Land weit unter dem Bundesdurchschnitt, der ohnehin schleichend sinkt angesichts verschleppter Regierungsprojekte (Gaspreis) oder verbohrter Halbherzigkeiten (Atom).

Warum nur die AfD wirklich Profit daraus schlagen konnte, müssten sich alle Parteien fragen, müsste sich aber vor allem die CDU fragen. Weder ist die CDU ihrem Ziel näher gekommen, enttäuschte Grünen-Wähler zurückzugewinnen, noch ist sie der erste Ansprechpartner für unzufriedene Nicht-Wähler. Beides hätte in Niedersachsen parademäßig durchexerziert werden können. Eine günstigere Gelegenheit dürfte sich für die CDU so schnell nicht bieten.

Mehr zum Thema 1/

Die AfD hingegen kann mit dem alten Thema Migration und einer anti-amerikanischen „Ost-Politik“, die deutsche Interessen mit Füßen tritt, ihre Anhängerschaft neu mobilisieren. Wie ungenügend die CDU und andere Parteien auf die Themen reagieren, die von der AfD nun schon seit Jahren beackert werden, zeigt eine ernüchternde Erkenntnis: Die AfD würde offenbar auch dann gewählt, wenn sie gar nicht mehr existierte.