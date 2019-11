Unruhe in der CDU : Sieger gibt es keine mehr

Vor einigen Jahren ging ein Riss durch die baden-württembergische CDU. Damals wurde ein Nachfolger für den Ministerpräsidenten Erwin Teufel gesucht. Der wollte, dass Annette Schavan es wird und nicht sein bisheriger Kronprinz, Günther Oettinger. Also schlug er eine Mitgliederbefragung vor. Das sollte die Partei beleben und wurde allenthalben für eine gute Idee gehalten.

Der damalige Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Volker Kauder, erwartete ein „würdiges, faires, transparentes Verfahren“. Der spätere Ministerpräsident Stefan Mappus hoffte auf einen „neuen Aufschwung“. Es gab Rededuelle auf Regionalkonferenzen. Oettinger hatte immer zwei Busladungen Jubel-Schwaben dabei, die besonders laut für ihn klatschten. Schavan hatte das nicht. Sie sagte: „Meine Freunde halten sich zurück.“

Die Funktionäre und die Mitglieder gerieten in ein Magnetfeld. Sie mussten sich an zwei Polen ausrichten: Waren sie für den Mann oder für die Frau? Für den Familienvater oder die Alleinlebende? Für den Protestanten oder die Katholikin? Für den Baden-Württemberger oder die Rheinländerin? Wer sich entschieden hatte, kämpfte für seine Seite und gegen die Parteifreunde auf der anderen Seite. Es wurde hässlich. Unbekannte verteilten Flugblätter mit Gerüchten über das Privatleben von Schavan.

Oettinger gewann. Schavan sagte nach ihrer Niederlage, die Mitglieder hätten die Befragung „positiv bewertet“. Oettinger, der oft an der Befragung gezweifelt hatte, sagte am Ende, sie habe der „Lebendigkeit der Partei gut getan“. Das Problem war nur: Die sogenannte Lebendigkeit hörte nicht auf. Auch nach der Wahl gab es Oettinger-Anhänger und Oettinger-Gegner. Der Grabenkampf ging immer weiter. Später sagte Oettinger einmal, diese Zeit sei die schwerste seines Lebens gewesen.

2014 wiederholte sich alles. Die Baden-Württemberger suchten einen Spitzenkandidaten. Thomas Strobl hätte als Landesvorsitzender das Zugriffsrecht gehabt, aber er schlug eine Mitgliederbefragung vor, weil der Landesverband immer noch uneinig war. Er trat gegen Guido Wolf an. Wolf gewann. Strobl behauptete danach: „Es gibt keine Verletzungen, keine Gräben und keine Lager.“ Heute räumt er ein, dass die Erfahrung „nicht so positiv“ war. Eine Mitgliederbefragung bedeute vor allem eines: „Das ist wochenlange Selbstbeschäftigung, Spaltung und am Ende kein klares Ergebnis.“ Das habe man gerade bei der SPD gesehen. Die baden-württembergische Urwahl von 2004 wird in der CDU auch als „Ursünde“ bezeichnet. Oettinger, der einstige Sieger, sagt heute: „Es gab nach dieser Urwahl zwei Flügel in der CDU in Baden-Württemberg, und diese Spaltung wirkt bis heute nach“.

Es war die Kampfkandidatur vor Publikum, die den Landesverband zerriss

Jetzt, da die Junge Union für eine Urwahl des Kanzlerkandidaten wirbt, verweisen CDU-Politiker gerne auf das Beispiel von Baden-Württemberg, um davor zu warnen. Das klingt, als wäre dort die Mitgliederbefragung das Hauptproblem gewesen. In Wirklichkeit war es die Kampfkandidatur vor Publikum, die den Landesverband zerriss.

2018 erlebte auch die Bundespartei einen Moment der Lebendigkeit. Merkel trat als Parteivorsitzende ab, ein Ersatz wurde gesucht. In acht Regionalkonferenzen stellten sich die damalige Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz und der Gesundheitsminister Jens Spahn den Mitgliedern vor. Bei den Mitgliedern kam diese Personaldebatte gut an. Viele hatten sich in den Merkel-Jahren das Streiten abgewöhnt, jetzt gab es wieder Adrenalin und rote Köpfe. Die Stimmung in den Gremien sei „hart am Wind“ gewesen, erzählt einer. So reden Segler, wenn das Boot sich tief ins Wasser neigt und der Törn besonders aufregend ist. Das Verfahren wurde allenthalben für eine gute Idee gehalten, auch, weil die Kandidaten zwar hart in der Sache stritten, aber betont kollegial miteinander umgingen.