Der Kölner Staatsrechtler Stephan Rixen fordert einen Sonderfonds zur Entschädigung von Missbrauchsopfern in der katholischen Kirche. Bisher würden sie wie Empfänger eines Gnadenakts behandelt, kritisiert er.

Herr Rixen, Sie leiten das Institut für Staatsrecht der Universität zu Köln und gehören seit Beginn dieses Monats der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs an. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge

Das Thema Gewalt in unserer Gesellschaft beschäftigt mich seit Studientagen. Seit 2010 befasse ich mich, zum Beispiel im Rahmen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, dem Dachverband der Akteure in der Sozialpolitik, aber auch in Forschungsprojekten mit diesem Thema, vor allem mit der Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen für Gewaltopfer.