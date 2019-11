AfD und deutsche Kolonialzeit : Danke für die Unterdrückung!

Die deutsche Kolonialzeit in Afrika ist eine Geschichte voller Grausamkeit, Rassismus und rücksichtsloser Erniedrigung durch die Kolonialherren – doch die AfD-Fraktion im Bundestag hat mit diesem Kapitel der deutschen Geschichte offenkundig keine Probleme. Im Gegenteil: Sie hat einen revisionistischen amerikanischen Politikprofessor „auf ein Glas Wein in der Vorweihnachtszeit“ in den Bundestag geladen, um zu referieren, „warum die kurze deutsche Kolonialgeschichte ein Vorteil für Länder wie Tansania, Kamerun und Togo war, der bis heute nachhallt“.

„Die Bilanz des deutschen Kolonialismus. Warum sich die Deutschen nicht für die Kolonialzeit entschuldigen müssen und erst recht nicht dafür bezahlen müssen!“ ist der Vortrag von Professor Bruce Gilley untertitelt, der am 11. Dezember im AfD-Fraktionssaal stattfinden soll und zu dem die Partei „alle MdBs, Referenten, Mitarbeiter und Presse“ einlädt. Veranstalter sind die Abgeordneten Petr Bystron, AfD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss, und Markus Frohnmaier, Entwicklungspolitischer Sprecher der AfD. Bystron hat wiederholt seine Sympathie für die rechte „Identitäre Bewegung“ bekundet und wurde deshalb eine Zeit lang vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet.

Gilley, der an der Portland State University in Oregon lehrt, hatte 2017 mit dem Aufsatz „The Case for Colonialism“ („Argumente für den Kolonialismus“) im Journal „Third World Quarterly“ für Empörung gesorgt. In diesem forderte er offen, die „abschätzige Bewertung des Kolonialismus“ zu überdenken, weil dieser legitim gewesen sei und für die Entwicklung der betroffenen Länder positive Folgen gehabt habe. Nach dem Ende der Besetzung durch die Kolonialherren hätten sich Länder wie Guinea-Bissau in eine „Kloake menschlichen Leids“ entwickelt – unter portugiesischer Kolonialherrschaft hätte das Land hingegen zu einem „prosperierenden und menschlichen Macao Afrikas“ werden können, implizierte Gilley.

„Angebliche Verbrechen der Kolonialzeit“

Seine Schlussfolgerung: Der Westen müsse eine abermalige Kolonialisierung der afrikanischen Länder in Erwägung ziehen. „Vielleicht sollten die Belgier nach Kongo zurückkehren“, schrieb er und: „100 Jahre des Desasters sind genug.“ Die Fachwelt war entsetzt; etliche Kollegen warfen Gilley unhistorisches Arbeiten, sachliche Fehler und mangelnde Empirie vor. Aus Protest gegen den Aufsatz verließ die Hälfte der Redakteure die Redaktion des „Third World Quarterly“, am Ende zog Gilley seinen Aufsatz zurück, wohl auch wegen Todesdrohungen gegen ihn und den Herausgeber des Journals.

„Gilley wird mit seiner Position in der historischen Wissenschaft nicht ernst genommen. Dass die AfD für ihren Versuch der Ehrenrettung des deutschen Kolonialismus keinen anderen Experten findet, ist bezeichnend“, kritisiert Jürgen Zimmerer, Professor für die Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg.

Die AfD ficht das indes nicht an. Gilleys Aufsatz habe „allen wissenschaftlichen Standards genügt“, heißt es in der Ankündigung zu dem Vortrag im Bundestag. So habe dieser „sehr fundiert“ dargelegt, dass die europäische Kolonialzeit „für viele Länder ein Gewinn war, die nach der Entkolonialisierung in eine bis heute währende Spirale aus Gewalt, Armut und Korruption rutschten“. Damit habe Gilley „eines der Steckenpferde der Linken“ angegriffen, die ihre Politik der offenen Grenzen „mit den angeblichen Verbrechen der Kolonialzeit“ begründeten.