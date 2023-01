Aktualisiert am

Die Reise des Papstes in das „Herz Afrikas“

Besuch in Kongo und Südsudan

Besuch in Kongo und Südsudan :

Besuch in Kongo und Südsudan : Die Reise des Papstes in das „Herz Afrikas“

Papst Franziskus reist nach Afrika, wo inzwischen jeder fünfte Katholik lebt, und lobt den „geistigen Reichtum“ des Kontinents. Doch in Kongo und im Südsudan erwarten ihn eine schwierige politische Lage.

Ein junger Mann in Kinshasa verkauf vor dessen Besuch Kalender mit dem Konterfei des Papstes. Bild: AP

Auf die Frage nach seiner Gesundheit antwortete Papst Franziskus jüngst ge­genüber der Nachrichtenagentur AP mit seinem typischen trockenen Humor: „Ich könnte morgen sterben. Aber sonst geht es mir gut.“ Zwar plage ihn wieder eine Divertikulitis, dafür sei die leichte Fraktur seines rechten Knies ohne Operation verheilt. „Für mein Alter bin ich bei guter Gesundheit“, sagte der Papst. An einen Rücktritt denke er nicht. Es sei ihm „noch nie in den Sinn gekommen, ein Testament zu schreiben“.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Im Dezember wurde Franziskus 86 Jahre alt. Im März wird es zehn Jahre her sein, dass er zum Papst gewählt wurde. An Silvester starb der emeritierte Papst Benedikt XVI. Er habe „einen Vater verloren“, der ihm Sicherheit gegeben habe und mit Rat beigestanden sei, sagte Franziskus im Gespräch mit der AP über den Tod seines Amtsvorgängers. Nun geht Franziskus erstmals „vaterlos“ auf Reisen, es ist zu­gleich die erste Reise im neuen Jahr. Von diesem Dienstag bis Sonntag, 5. Februar, be­sucht Franziskus die Demokratische Republik Kongo und den Südsudan. Die Mottos der Reise lauten „Alle versöhnt in Jesus Christus“ und „Ich bete darum, dass sie alle eins sind“ (Johannes 17,21). Von Versöhnung und Einigkeit sind die beiden Staaten freilich weit entfernt.