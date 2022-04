Atomabkommen : Iran zahlt für die Loyalität zu Russland einen hohen Preis

Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich die Hoffnung Irans zerschlagen, dass das Atomabkommen von 2015 bald wieder in Kraft gesetzt wird. Denn Moskau nutzt seinen Einfluss auf das iranische Militär, damit die Führung in Teheran weiterhin darauf beharrt, dass die Vereinigten Staaten die Revolutionswächter von ihrer Sanktionsliste streichen. Washington ist zwar zu generellen Sanktionserleichterungen bereit, nicht aber gegenüber den Revolutionswächtern.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Groß ist der amerikanische Widerstand gegen eine Streichung der Revolutionswächter von der Liste vor allem wegen deren Raketenprogramm sowie wegen deren Rolle und Präsenz in mehreren arabischen Staaten. Washington besteht also darauf, dass die Revolutionswächter, die stärkste militärische Formation Irans, auch nach einer Wiederinkraftsetzung des Atomabkommens sanktioniert würden. Wollten die Vereinigten Staaten nur, stünde eine Einigung im Atomstreit unmittelbar bevor, sagte am 27. März beim Doha-Forum in Qatar Kamal Charrazi, ein Sprecher von Revolutionsführer Ali Chamenei. Der Ball liege in Washington.