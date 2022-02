F.A.Z. Frühdenker : Neue Zuversicht in der Ukraine-Krise?

Bundeskanzler Scholz empfängt drei Regierungschefs zum Ukraine-Gipfel. Außenministerin Baerbock reist in den Nahen Osten. In Berlin beginnt die Berlinale. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Scholz sieht „Fortschritt“ bei Verhandlungen mit Russland

2. Unmut über Baerbocks „Traumbesetzung“

3. Die vielen Baustellen bei Volkswagen

4. Exportrekord mit Schönheitsfehler

5. Was ist ausschlaggebend für Corona-Lockerungen?

6. Räumen die Rodler auch in der Staffel ab?

7. Für die Berlinale geht es um die Existenz

1. Scholz sieht „Fortschritt“ bei Verhandlungen mit Russland

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht in den diplomatischen Bemühungen zur Entschärfung des Ukraine-Konflikts einen „Fortschritt“. Doch Russland entsendet sechs Kriegsschiffe ins Schwarze Meer.

Diplomatischer Ausweg: Auch am Donnerstag stehen bei der Suche nach einem diplomatischen Ausweg wichtige Termine an: Kanzler Scholz (SPD) trifft die Staats- und Regierungschefs von Litauen, Estland und Lettland. Außerdem kommen die außenpolitischen Berater der Präsidenten von Russland und der Ukraine im Rahmen des Normandie-Formats mit ihren deutschen und französischen Kollegen zusammen. Es werde gelingen, die Sicherheit in Europa zu gewährleisten, sagte Scholz. In den vergangenen Wochen sei „viel passiert“. Abermals betonte er die Dialogbereitschaft gegenüber Moskau, aber auch die „schwerwiegenden Folgen“ für Russland im Falle eines Einmarschs in die Ukraine.