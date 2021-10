F.A.Z. Frühdenker : Millionenstreit um Entschädigung für die Kohl-Witwe

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. Können Ungeimpfte das Gesundheitssystem überfordern?

2. Was will Erdogan?

3. Bundesgerichtshof verhandelt über Entschädigung für Kohl-Witwe

4. Bidens Botschafter können nicht entsandt werden

4. Laschet legt Amt des NRW-Ministerpräsidenten nieder

6. Jugendwort des Jahres wird verkündet

7. Das wird diese Woche wichtig

1. Können Ungeimpfte das Gesundheitssystem überfordern?

Erstmals seit Mai ist die Inzidenz in Deutschland wieder dreistellig. Die Pandemie wird immer mehr zu einer Pandemie der Ungeimpften.

Bundesländer: Schon Anfang September hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor einer „Pandemie der Ungeimpften“ gewarnt. Nun scheint sie einzutreten. In Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen liegen die Inzidenzen über dem Bundesdurchschnitt. In allen vier Ländern bleiben die Impfquoten hinter dem Mittelwert für Deutschland zurück, im Osten sogar um sechs und zehn Prozentpunkte. Während das Robert Koch-Institut das Risiko für Ungeimpfte weiterhin als hoch einstuft, schätzen die Fachleute die Gefahr für vollständig Immunisierte nur noch als moderat ein. Die Frage ist nun, ob die Ungeimpften in Deutschland zahlenmäßig so stark sind, dass sie das Gesundheitssystem in diesem Winter an seine Grenzen bringen können. Die Intensivmediziner zumindest sind besorgt, auch weil Personal fehlt.