Aktualisiert am

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

1. BRICS-Staaten wollen ihren Einfluss ausweiten

2. Spaniens König empfängt Sánchez und Feijóo

3. Die Folgen des Staus vor dem Panamakanal

4. Die deutsche Gaming-Branche übt Kritik

5. Bedenken gegen Buschmanns Idee zur Unterhaltsreform

6. Der neue Usain Bolt?

7. Welche 20 Romane schaffen es auf die Longlist?

1. BRICS-Staaten wollen ihren Einfluss ausweiten

Sie sehen sich als Stimme des globalen Südens, wollen sich vom Einfluss des Westens emanzipieren und neue Länder in das Format aufnehmen. Von heute an Tagen die fünf BRICS-Länder in Südafrika.