An diesem Sonntag wird die Wahl in Berlin wiederholt. Vorhersagen zum Ausgang sind dieses Mal besonders schwierig. Warum? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Warum sind Vorhersagen zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin dieses Mal besonders schwierig?

Tobias Schrörs Politikredakteur.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Die Wiederholungswahl ist eine Premiere. Niemand weiß, wie es sich auf das Wahlverhalten der Berliner auswirken wird, dass sie ein zweites Mal ins Wahllokal gebeten werden. Viele Berliner sind eher genervt. Noch dazu ist es ein Novum, dass eine Wahl im Winter stattfindet.

Mindestens aus zwei Gründen steht zu befürchten, dass die Wahlbeteiligung geringer sein wird als am 26. September 2021. Erstens, weil einige Bürger nach der vergeigten ersten Wahl vielleicht frustriert zu Hause bleiben. Und zweitens, weil dieses Mal parallel keine Bundestagswahl stattfindet, was sich normalerweise positiv auf die Wahlbeteiligung auswirkt. Schon bei den Briefwahlzahlen hat sich gezeigt, dass sie deutlich unter jenen von 2021 liegen.

In den jüngsten drei Umfragen lag zuletzt die CDU vorne, dahinter kam die SPD, und auf Platz drei kamen mit einigem Abstand die Grünen. Schon bei der vergangenen Wahl zeigte sich allerdings, wie deutlich das tatsächliche Ergebnis von den Umfragen abweichen kann.

Warum könnte der Wahlsieger am Ende nicht der Gewinner sein?

Selbst wenn die CDU tatsächlich stärkste Kraft werden sollte, dürfte sie Schwierigkeiten haben, Koalitionspartner für ein Dreierbündnis zu finden. Die links gesinnten Berliner Grünen von Spitzenkandidatin Bettina Jarasch würden sich kaum auf ein Jamaika-Bündnis mit der FDP unter Führung der CDU einlassen.

Die Ablehnung beruht auf Gegenseitigkeit: Vor wenigen Tagen erklärte der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner, er könne sich eine Koalition mit den Grünen angesichts von deren verkehrspolitischen Forderungen nicht vorstellen.

An einer „Deutschland-Koalition“ aus CDU, SPD und FDP würde sich der linke Berliner Landesverband der SPD wiederum kaum beteiligen wollen, auch wenn so ein Bündnis zu SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey passen würde.

Die CDU muss darauf hoffen, dass mit der FDP ausgerechnet die ihr am nächsten stehende Partei an der Fünfprozenthürde scheitert. Dann wären Zweierbündnisse sicher möglich. Bei einem Sechs-Parteien-Parlament, zu dem auch die Linken und die AfD gehören, sind sie nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich. Das viele Wenn und Aber am Beispiel eines Szenarios mit der CDU als stärkster Kraft zeigt: Welche Koalition am Ende dieser Wahl stehen wird, ist völlig offen. Alle Umfragen lassen eine Fortsetzung der bisherigen rot-grün-roten Koalition zu.

Warum ist der rot-grün-rote Senat unbeliebt?

Das Bündnis aus SPD, Grünen und Linken, das Berlin regiert, ist allenfalls eine Vernunftkoalition. Die Stimmung im Senat gilt als schlecht. Das hat auch damit zu tun, dass die Parteien in zentralen Politikfeldern uneins sind. So wollen die Linken die Enteignung von großen privaten Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen, auch die Grünen neigen dazu. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD lehnt das entschieden ab. Bei einem Volksentscheid, der gleichzeitig mit der letzten Wahl stattfand, hatte eine Mehrheit der Berliner von 59,1 Prozent für die Enteignung gestimmt. Einstweilen ist die Frage in einer Kommission gelandet, die vorschlagen soll, wie weiter verfahren werden soll. Ein einheitliches Votum ist aber nicht zu erwarten.