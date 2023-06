Montagmorgen, 8 Uhr im Kanzleramt. „Da kommt der Chef“, sagt die Sekretärin und hält den Aufzug offen. Wolfgang Schmidt schlüpft strahlend herein. So mühelos, wie der Lift die sieben Stockwerke emporgleitet, gleitet Schmidt durch den Fahrstuhl-Small Talk: Sommer, Sonne, Titelfinale. Nur er selbst hatte nicht so ein tolles Wochenende: Keller aufräumen.

Aber aufräumen kann der Kanzleramtschef. Unentwegt räumt er Streitpunkte und Missverständnisse der Regierung aus, räumt anderen hinterher, die kleckernd den Saal verlassen, räumt ein und um, bis irgendwann ein Kompromiss steht. Nur in den letzten Wochen kam er kaum noch hinterher. Das Chaos der Ampel war unbeherrschbar geworden.

Als Chef des Bundeskanzleramts hat Schmidt mit vielen Egos zu tun. Er koordiniert die Minister im Kabinett und die Ministerpräsidenten in den Ländern. Wie der Regisseur eines Ensembles, in dem jeder die Hauptrolle spielen will. Ein Regisseur mit sehr viel Macht. Denn auf ihn hört der Kanzler.

Eine besondere Beziehung

Schmidt ist alles für Scholz: Berater und Zuhörer, Bremser und Antreiber, Kritiker und Freund. Keiner schafft es allein nach oben. Merkel hatte Beate Baumann, Schröder hatte Frank-Walter Steinmeier. Aber es gibt wenige, die so lang und so eng zusammenarbeiten wie Schmidt und Scholz. „Bei den beiden gibt es immer eine Grundspannung – das ist ihr Geheimnis“, sagt eine Freundin.

Das Kanzlerbüro liegt nur ein paar Schritte entfernt. Scholz ist nicht da, sonst stünde da ein Personenschützer. Solche Männer braucht Schmidt nicht, weil ihn auf der Straße kaum einer erkennt. Viel Einfluss, wenig Ruhm. Für Schmidt „das Beste aus beiden Welten“.

Als Schmidt das Büro von Helge Braun übernahm, hat er den Schreibtisch erst einmal umgestellt. Auch sonst hält er die Dinge anders als seine Vorgänger. Während Braun und Altmaier in Talkshows den Kurs der Kanzlerin erklärten, handelt Schmidt im Hintergrund. „Rollenadäquat“ nennt er das. Dahinter steht die Idee, dass sich Politik perfekt organisieren lässt, wenn alle ihre Rollen kennen. Leider kennen die nicht immer alle oder spielen gleich mehrere auf einmal. Und plötzlich hat man eine Regierungskrise.

Dass die nun beigelegt ist, verdankt der Kanzler auch Schmidt. Nur warum erst jetzt? Während Grüne und FDP sich drei Monate lang über das Heizungsgesetz stritten, hat der Kanzler lange geschwiegen. Und das Land fragte: Müsste er nicht ein Machtwort sprechen? Müsste er nicht die FDP in die Grenzen weisen? Den Grünen drängte sich ein böser Verdacht auf: Im Kanzleramt lasse man den Streit laufen, um Habeck zu schaden, dem Endgegner des Kanzlers bei der nächsten Wahl.

„Unsinn“, sagt Schmidt und setzt an zu einer ausführlichen Erklärung. Aber weil Schmidt ein Hintergrund-Mann ist, kann man daraus nicht direkt zitieren. Nur so viel: „Die Erfahrung ist, dass es meistens wenig zur Lösungsfindung beiträgt, öffentlich übereinander zu reden.“ Das sei das Problem mit den Machtworten. Und neben der Richtlinienkompetenz gebe es ja auch das Ressortprinzip. Alles nicht so einfach in einer Koalition aus drei selbstbewussten Partnern.