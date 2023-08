Christian Lindner und Lisa Paus der Pressekonferenz am Montag in Berlin Bild: Reuters

Kurz vor ihrer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg hat sich die Ampelregierung beim Streitthema Kindergrundsicherung geeinigt. Konkret plant die Ampel dazu ab 2025 Mehrausgaben von zunächst etwa 2,4 Milliarden Euro ein. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) zeigte sich zufrieden über die Einigung. Nach Jahrzehnten der Diskussion sei es diese Bundesregierung, die eine Antwort auf Kinderarmut in Deutschland gefunden habe, sagte die Grünen-Politikerin am Montag in Berlin. Paus sagte, das Kabinett könne womöglich schon am 13. September den Gesetzentwurf auf den Weg bringen.

Zum Teil seien es „wirklich sehr harte Verhandlungen“ gewesen. „Aber es hat sich gelohnt.“ Das Ergebnis sei die umfassendste Sozialreform seit vielen Jahren. „Bis zu 5,6 Millionen armutsbedrohte Familien und ihre Kinder bekommen dadurch die Leistungen schneller, einfacher und direkter.“ Darunter seien Millionen, die vorher nicht wussten, dass sie ihnen zustehen.

In der Kindergrundsicherung sollen bisherige Leistungen wie das Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld für Kinder oder der Kinderzuschlag gebündelt werden. Durch mehr Übersichtlichkeit und mithilfe einer zentralen Plattform sollen auch viele Familien erreicht werden, die bisher wegen Unkenntnis oder bürokratischer Hürden ihnen zustehende Gelder nicht abrufen.

Lindner: Die letzte große Sozialreform für die nächsten Jahre

„Von mir gibt es keine Einwände“, sagte Paus auf die Frage, ob das Wachstumschancengesetz nun vom Kabinett verabschiedet werden wird. Sie hatte Mitte August in dem Konflikt das Wachstumschancengesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit milliardenschweren Steuererleichterungen für Unternehmen blockiert. Auch Lindner sprach von einem „guten Ergebnis“.

Allerdings geht der Finanzminister davon aus, dass der Bund nach der Kindergrundsicherung mehrere Jahre keine große Sozialreform mehr finanzieren kann. Die Kindergrundsicherung werde 2025 rund 400 Millionen Euro mehr kosten als bisher geplant. „Das erhöht den Handlungsbedarf, den wir im Haushalt 2025 haben werden, weiter“, sagte der FDP-Politiker am Montag in Berlin. „Weshalb ich die Prognose wage, dass es sich bei der Kindergrundsicherung mit Blick auf die nächsten Jahre um die letzte größere Sozialreform handelt, die noch in den Haushaltsrahmen des Bundes passt.“

Lindner sagte, die Kindergrundsicherung werde für viele Tausend Familien einen Unterschied machen. Es werde aber keine generellen Leistungsverbesserungen für Eltern geben, die nicht erwerbstätig seien. Der beste Weg, Armut zu überwinden, sei Arbeit.

Ähnlich zufrieden mit der Einigung zeigte sich der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr. „Wir entbürokratisieren, wir digitalisieren, wir vereinfachen die Familienleistungen in Deutschland. Insofern ist das ein echter Fortschritt“, sagte Dürr am Montagmittag der F.A.Z.