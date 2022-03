Aktualisiert am

Es ist so schwer, ein Hotspot zu sein

Corona-Pandemie : Es ist so schwer, ein Hotspot zu sein

Im großen Festsaal des Rathauses: Das Landesparlament erklärt Hamburg am Mittwoch zum Hotspot. Bild: dpa

Hamburg bleibt ein Corona-Hotspot – und ist es neuerdings auch im Sinne des kürzlich novellierten Bundesinfektionsschutzgesetzes. Wie erwartet hat die Bürgerschaft am Mittwoch einem Antrag der rot-grünen Koalition zugestimmt. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die umfassenden Corona-Schutzmaßnahmen in der Hansestadt auch nach dem 2. April weiter gelten. Es sei damit zu rechnen, dass sich ohne die Maßnahmen die Infektionsdynamik weiter verstärke, argumentiert der Senat, eine Überlastung in den Krankenhäusern drohe.

Schon am Dienstag hatte ein Senatssprecher gesagt, der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bleibe seiner Haltung in der Pandemie treu: Wenn es notwendig sei, dann machen wir es lieber heute als morgen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zeigte sich zufrieden. Er glaube die Begründung, die in Hamburg vorgelegt werde, sei eine gute Begründung.