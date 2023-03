Noch ist es eine Gleichung mit vielen Unbekannten, aber ausgeschlossen ist es nicht mehr: Der ehemalige griechische Mi­nisterpräsident Alexis Tsipras und sein einstiger Finanzminister Giannis Varou­fakis stehen womöglich vor einer Rückkehr an die Macht in Athen. Zumindest ist Tsipras bei den nahenden Parlamentswahlen in Griechenland nicht mehr so chancenlos, wie es lange schien. Seit Juli 2019, als Kyriakos Mitsotakis sein Amt als Ministerpräsident antrat, lag dessen kon­serva­tive Partei Nea Dimokratia in allen Umfragen klar vor dem „Bündnis der radikalen Linken“ (Syriza) seines Vorgängers Tsipras.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Ausgerechnet in den letzten Wo­chen vor der Wahl ist der Vorsprung nun aber so deutlich geschrumpft, dass ein Machtwechsel nicht mehr vollkommen il­lusorisch scheint. Zumindest dürfte Mitsotakis, der bisher allein regierte, künftig auf Koalitionspartner angewiesen sein – und da wird die Sache kompliziert, weil er seinen wichtigsten potentiellen Partner verprellt hat. Die Kombination aus einem neuen Wahlrecht, einem Abhörskandal so­­wie dem Zugunglück auf der Strecke Athen-Thessaloniki, bei dem am letzten Februartag 57 Menschen ums Leben ka­men, könnte Griechenland turbulente Zei­ten bescheren.