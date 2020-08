Juan Carlos verlässt Spanien : Felipe und der lange Schatten des Vaters

Viel größer kann die Entfernung nach Madrid kaum sein. Treffen unbestätigte Medienberichte zu, wird sich Juan Carlos vorerst in der Dominikanischen Republik niederlassen. Der emeritierte König soll Spanien schon am Wochenende verlassen haben, bevor am Montagabend der Brief bekannt wurde, in dem er seinem Sohn diesen Schritt ankündigte. In Madrid ist Felipes Vater am Dienstagmorgen jedoch nicht nur in der Presse so präsent wie nie zuvor. Viele Artikel lesen sich wie ein Nachruf auf den 82 Jahre alten Juan Carlos, der mit seiner Ankündigung, den politischen Druck auf seinen Sohn Felipe zu verringern, für Aufregung sorgte.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Für den König war es offenbar keine Überraschung. Beide hatten angesichts der andauernden Korruptionsvorwürfe gegen Juan Carlos nach einem Ausweg gesucht. Mit seinem freiwilligen Auszug aus dem Zarzuela-Palast ersparte der Vater seinem Sohn den Rauswurf aus der Madrider Residenz, den immer mehr Politiker gefordert hatten; den Königstitel wird Juan Carlos behalten.

Das Gesicht des modernen Spaniens

Felipes Kampf um die Zukunft der spanischen Monarchie ist damit noch nicht zu Ende. Die Entscheidung des emeritierten Monarchen stärke die Institution des Königshauses, hieß es aus dem Regierungssitz von Ministerpräsident Pedro Sánchez. Es kam jedoch auch Kritik aus der Regierung. Nach Ansicht des Podemos-Vorsitzenden Pablo Iglesias handelt es sich eher um eine „Flucht“ ins Ausland. Sie sei eines ehemaligen Staatschefs unwürdig und kompromittiere die Monarchie, schrieb der stellvertretende Ministerpräsident auf seiner Facebookseite. Bei den separatistischen katalanischen Linksrepublikanern (ERC) hieß es hämisch, Juan Carlos sei sicher „nicht der letzte Bourbone, der flieht“. Man solle ihm den Pass entziehen, damit er sich nicht der Justiz entziehe. Doch Juan Carlos' Anwalt hat schon angekündigt, dass er auch im Ausland für das Ermittlungsverfahren, das in Madrid gegen ihn eröffnet wurde, zuständig ist.

Juan Carlos verlässt das Land, dessen König er fast vierzig Jahre war – um „mein Vermächtnis und meine eigene Würde als Person“ zu schützen, wie er an seinen Sohn schrieb. Seine zahlreichen Affären und besonders der Vorwurf der Bestechung und der Steuerhinterziehung hatten sein politisches Lebenswerk immer stärker in den Schatten gestellt. Es war der Sturz bei einer Elefantenjagd in Botswana auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise, der dazu führte, dass er 2014 freiwillig auf den Thron verzichtete. Damals war die spanische Monarchie in eine ihrer schwersten Krisen geraten. Seine eigene Biografie wird jedoch eng mit Spaniens Weg von der Diktatur zur Demokratie verknüpft bleiben.

Mehr zum Thema 1/

Der junge König half nach dem Tod des Diktators Francisco Franco im Jahr 1975 dabei, ein modernes Spanien aufzubauen, ohne dass es zu größeren Verwerfungen kam. Seinem Eingreifen war es zu verdanken, dass 1981 im Madrider Parlament der Putschversuch von Offizieren der Guardia Civil scheiterte, die von hohen Militärs unterstützt wurden. Auf seinen vielen Auslandsreisen war Juan Carlos zusammen mit Königin Sofía das Gesicht des neuen Spaniens. Zuhause tat sich der sportbegeisterte Monarch als leutselige und umgängliche Integrationsfigur hervor, der viele Spanier bis heute Respekt entgegenbringen.

Sein Sohn Felipe tritt viel nüchterner und zurückhaltender auf. Seine Bewährungsprobe ist noch nicht vorüber. Es wird sich erst zeigen, ob er sich aus dem Schatten seines Vaters lösen kann und die Brandmauern halten, die er errichtet hat, um die Monarchie vor den Skandalen der Vergangenheit in Schutz zu nehmen. So schrieb die Zeitung „El Mundo“: „Nicht einmal eine so dramatische Geste wie die von Juan Carlos wird den Kreuzzug jener stoppen, die die Abschaffung der Monarchie als Ziel haben.“