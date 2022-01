F.A.Z. Frühdenker : Wie schlägt sich Baerbock bei Putin?

Aktualisiert am

Außenministerin Annalena Baerbock ist unterwegs in schwieriger Mission. Immer weniger Menschen wollen Mitglied der SPD sein. Und: Omikron lässt hoffen und bangen.

Vermittlerin: Annalena Baerbock bei der EU-Außenministerkonferenz in Frankreich vergangene Woche Bild: Reuters

1. Baerbock besucht die Ukraine

2. Die SPD schrumpft

3. Ist Omikron der Weg aus der Pandemie?

4. Die Reichsten werden reicher

5. Davos-Konferenz in diesem Jahr digital

6. Australian Open ohne Novak Djokovic

7. Diese Woche wichtig

1. Baerbock besucht die Ukraine

Tatjana Heid Stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge



Inmitten wachsender Spannungen wegen russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine besucht die deutsche Außenministerin Kiew. Am Abend wird sie in Moskau erwartet.

Antrittsbesuch: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) tauscht sich zunächst mit der OSZE-Beobachtermission aus, bevor sie zu Gesprächen mit ihrem Amtskollegen Dmytro Kuleba und Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammen kommt. Im Zentrum der Beratungen dürfte der russische Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze sowie die Gaspipeline Nord Stream 2 stehen.