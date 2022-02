F.A.Z. Frühdenker : Trifft Högels Vorgesetzte eine Mitschuld an den Patientenmorden?

Aktualisiert am

Trifft Högels Vorgesetzte eine Mitschuld an den Patientenmorden?

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Corona-Lockerungen in drei Stufen

Bund und Länder beschließen weitreichende Lockerungen: Am 20. März sollen die meisten Corona-Beschränkungen enden – aber nicht alle.

Scheitelpunkt: Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch haben Bund und Länder weitreichende Lockerungen beschlossen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten einigten sich auf einen Stufenplan für die Rücknahme von Beschränkungen. „Irgendwie haben wir nach all diesen langen zwei Jahren mal verdient, dass es irgendwie wieder besser wird – und es sieht ein bisschen danach aus, dass wir genau das auch vor uns haben“, sagte Scholz. Deutschland sei im Vergleich zu Nachbarländern besser durch die Omikron-Welle gekommen. Der Scheitelpunkt sei mittlerweile wohl erreicht.