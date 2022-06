Vergleich zu Deutschland : So geht ÖPNV im Ausland

In Deutschland läuft gerade eines der größten Sozialexperimente der Geschichte: In den kommenden 12 Wochen dürfen alle Bürger für nicht ein mal 10 Euro im Monat mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) quer durch das Land reisen, so oft sie wollen. So günstig war der ÖPNV hierzulande noch nie und schon am ersten Wochenende nach der Einführung des 9-Euro-Tickets zeigen Berichte von überfüllten Zügen und zurückgelassenen Fahrrädern, dass das von der Bundesregierung erdachte Projekt bei den Menschen gut ankommt. Ein Blick in andere Länder zeigt allerdings, dass es dort mitunter bessere Konzepte gibt, die entweder günstiger oder langfristiger angelegt sind – und pünktlicher.

Vereinigte Staaten: Mosaiken in der U-Bahn

Von Roland Lindner, New York

Die New Yorker U-Bahn ist schöner als ihr Ruf, und daran hat ein traditionsreicher Münchener Familienbetrieb einen großen Anteil. Ja, der Lack blättert vielerorts ab, und blickt man auf die Gleise, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo Ratten sehen. Unvergessen ist das Video von „Pizza Rat“, die vor einigen Jahren zu einem Internetphänomen wurde, als sie ein Stück Pizza die Treppe zu einer U-Bahn-Station hinabschleppte. Ohne Zweifel sehen viele Stationen schäbig aus. Aber es gibt auch eine andere Seite. Die New Yorker Verkehrsbehörde MTA gibt sich große Mühe, das U-Bahn-Netz mit Kunst aufzuwerten. Dazu hat sie schon 1985 eine eigene Abteilung mit dem Namen „Arts & Design“ gegründet, und gerade in den vergangenen Jahren hat sie der Stadt einige spektakuläre neue Kunstwerke beschert. Es handelt sich dabei um riesige Mosaiken, die von teilweise prominenten Künstlern entworfen und dann in der Mayer’schen Hofkunstanstalt in München hergestellt werden. Das 1847 gegründete Unternehmen hat schon für König Ludwig II. von Bayern gearbeitet und wird heute in der fünften Generation der Mayer-Familie geführt. International ist es als „Mayer of Munich“ bekannt. Für New York hat es zum Beispiel ein 400 Quadratmeter großes Marmormosaik mit dem Text der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gemacht, das in der Station „World Trade Center“ installiert ist. An der „23rd Street“ finden sich elf große Hundeporträts in Mosaikform. Erst vor wenigen Wochen wurde ein neues Mosaik am Times Square enthüllt. New York hat eines der ältesten, größten und meistgenutzten U-Bahn-Systeme der Welt. Es nahm 1904 seinen Betrieb auf und hat 472 Stationen.

Italien: Hauptsache gekühlt

Von Christian Schubert, Rom

Die Fahrt vom Turiner Flughafen Caselle ins Zentrum der norditalienischen Stadt verläuft über 20 Kilometer. Man kann einen Bus mit einer Direktverbindung nehmen oder einen Zug mit Umsteigen in einen Bus. Die nicht sehr lange Strecke zu bewältigen dauert in beiden Fällen rund 50 Minuten. Doch dafür kostet das Ticket nur 3,20 Euro – kein Vergleich mit dem Taxi, das zehnmal mehr verlangen würde. Die Verbindung ist nicht untypisch für den italienischen öffentlichen Nahverkehr: Er ist häufig dünn gesät, es geht langsam voran, doch die Preise sind günstig. Nach dem Vergleich einer italienischen Verbraucherstelle kostete 2020 ein Jahresabo für den öffentlichen Personennahverkehr in einer italienischen Stadt im Durchschnitt 297 Euro. In 15 Jahren betrug der Anstieg 22 Prozent. Für Madrid gibt die Organisation Jahreskosten von mehr als 500 Euro und für Paris 750 Euro an.