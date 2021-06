Reiner Haseloff : Bollwerk gegen die AfD

Reiner Haseloff am Samstag beim Besuch der Braunkohlegesellschaft MIBRAG in Profen Bild: Daniel Pilar

Das Bauhaus-Museum in Dessau kann man sich gar nicht oft genug ansehen. Armin Laschet beispielsweise ist binnen eines Jahres bereits zum zweiten Mal dort. Im vergangenen August hat er sich das Weltkulturerbe schon einmal von Reiner Haseloff zeigen lassen. Der Zweck der damaligen Reise war offenkundig: Der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen wollte um die Gunst seiner Parteifreunde im Osten Deutschlands werben, auch mit Blick auf die offene K-Frage.

Laschets Plan ist, zumindest an diesem Punkt, nicht aufgegangen. Denn Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff war im entscheidenden Moment der erste CDU-Parteigrande, der von Laschet abrückte und sich recht unverblümt für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als Kanzlerkandidaten aussprach. Haseloff steht diesbezüglich auch unter besonderem Druck, denn bei ihm steht am kommenden Sonntag die Landtagswahl an. Von Söder versprach er sich einen kurzfristigen Schub in den Umfragen. Der Plan Haseloffs ging allerdings ebenfalls nicht auf: Laschet konnte sich am Ende auch ohne die Unterstützung der sachsen-anhaltischen CDU durchsetzen.