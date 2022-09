Synodaler Weg : Das Ende des Mythos’ vom deutschen Sonderweg

Aktualisiert am

Die Weltkirche ist den deutschen Katholiken im Konflikt mit dem Vatikan zur Hilfe gekommen. Rechtzeitig vor der vierten Vollversammlung des „Synodalen Weges“, die an diesem Donnerstag in Frankfurt eröffnet wird, hat sie den Hauptvorwurf aus Rom und den Reihen deutscher Reformgegner gegen das Projekt wie ein Kartenhaus in sich zusammenstürzen lassen: dass die deutschen Katholiken einen Sonderweg beschritten, der zu einer Spaltung der Kirche führe. Zuletzt hatte der Vatikan im Juli vor einem solchen Alleingang gewarnt.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik.

Obsolet geworden ist die kirchliche Sonderwegthese durch die Rückmeldungen aus der Weltkirche zum sogenannten Synodalen Prozess, den Papst Franziskus ins Leben gerufen hat. Die Ortskirchen waren dazu aufgerufen, bis August dieses Jahres eine Bestandsaufnahme vorzunehmen und ihre Wünsche für die Zukunft der Kirche zu formulieren. Ihre Stellungnahmen sollen einer Weltbischofssynode im Herbst 2023 im Vatikan als Gesprächsgrundlage dienen. Bischöfe aus allen Kontinenten sollen dann darüber beraten, wie Gläubige auf allen Ebenen stärker an kirchlichen Entscheidungsprozessen beteiligt werden können.