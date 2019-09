NPD-Ortsvorsteher in Hessen : Ein netter Kerl

In einem Dorf wird ein NPD-Mann zum Ortsvorsteher gewählt. Die Aufregung ist groß, im Ort selbst findet man das nur halb so wild. Eindrücke aus Altenstadt-Waldsiedlung.

Klaus Dietrich von der FDP wollte nicht mehr Ortsvorsteher in der Waldsiedlung sein. Zu viel Arbeit, zu wenig Einfluss innerhalb der Gemeinde, des hessischen Altenstadt. Acht Wochen ist das jetzt her. Bemerkt hat es kaum einer. Umso mehr aufgefallen ist dann, dass es seit dem 5. September einen neuen Ortsvorsteher gibt: Stefan Jagsch von der NPD. Die Mitglieder des Ortsbeirats haben ihn einstimmig gewählt. Demokraten von CDU, SPD und FDP.

Erst haben sie noch versucht, sich zu erklären: Es habe eben keinen anderen gegeben. Jagsch sei jung, kenne sich mit Computern aus. Alles sei sehr schnell gegangen. Als aber plötzlich auch die „New York Times“ berichtete, sagten die Ortsbeiräte gar nichts mehr. Jagsch soll in den nächsten zwei Wochen wieder abgewählt werden. Alle haben den Antrag unterschrieben. Doch Vorgänger Dietrich spricht von einer „Hexenjagd“ auf die Ortsbeiräte.

Gerade schafft er Bier aus dem Auto ins Gemeindezentrum. Für den Skatabend. Als Ortsvorsteher ist er zurückgetreten, nicht aber als Präsident des Skatclubs Waldsiedlung. „Wir haben ihn als Mensch gewählt, nicht als NPD-Vertreter“, sagt er schnaufend. „Und jetzt wählen wir ihn als NPD-Mann ab, aber nicht als Mensch.“ Auch seine Kollegen hatten Jagsch „kollegial und ruhig“ genannt. „Ein netter Kerl“, der nicht weiter auffiel. Die Partei sei halt seine Privatsache.

Privat ist die Angelegenheit allerdings nicht mehr. Vor dem Gemeinschaftshaus, genau da, wo Dietrich jetzt eigentlich freie Bahn braucht, um die Getränke hereinzutragen, filmt gerade das russische Fernsehen. Am Morgen ist das Team aus Moskau eingeflogen, nun dreht es schon die siebte Runde mit Jagsch ums Haus. Der Reporter fragt immer eindringlicher, doch die Dolmetscherin übersetzt immer die gleiche Antwort: Nein, er rede hier nicht über seine Gesinnung.

Jagsch sieht unauffällig aus, Sakko zu Jeans, blaukariertes Hemd, Vollbart. Nur das N auf den Turnschuhen, die bei Neonazis beliebte Marke New Balance, deutet an, was hinter der bürgerlichen Fassade steckt: ein NPD-Funktionär, nicht irgendeiner, sondern die Nummer zwei in Hessen. Auf seiner Facebook-Seite ist zu lesen, wie Jagsch die Welt sieht: „Volksfeinde“, „Schweinejournalisten“, „Asylbetrüger“, „Abschaum“. Man sieht dort außerdem, wie er sich mit der Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck solidarisiert, eine selbsternannte „Schutzzonen“- Polizei auf Streife schickt und Reizgasfläschchen zur Selbstverteidigung an Passanten verteilt.

„Akzeptieren, dass Hitler tot ist“

Doch in den Ortsbeiratssitzungen hielt Jagsch sich stets zurück. Dort sprach er lieber über Hundetoiletten. Mal merkte er an, dass die SPD ihre Wahlplakate noch nicht abgehängt habe. Mal fragte er höflich nach der leerstehenden Asylunterkunft. Sonst sind kaum Wortbeiträge von ihm notiert. Nur im April 2017 tat er sich einmal hervor. Im Sitzungsprotokoll heißt es: „Herr Jagsch teilt mit, dass am 5. Mai eine Veranstaltung der Initiative ,Demokratie leben‘ stattfindet. Er ruft zur regen Teilnahme auf.“ Das Bundesprogramm, für das Jagsch hier Werbung macht, richtet sich gegen Rechtsextremismus. Jagsch stellte den Auszug aus dem Protokoll auf seine Facebook-Seite – und erntete lachende Smileys seiner Freunde.